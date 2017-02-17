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Премьера Сербии официально утвердили кандидатом в президенты

17.02.2017 22:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Главный комитет Сербской прогрессивной партии официально утвердил в качестве кандидата на пост президента страны премьер-министра Александра Вучича, передает Tanjug.

«Вучич официально объявлен кандидатом», — сообщило руководство партии.

Ранее Вучич заявил, что его страна не хочет быть «парковкой для мигрантов».

 
 
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"Вучич официально объявлен кандидатом", - сообщило руководство партии.

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