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Премьера Сербии официально утвердили кандидатом в президенты
17.02.2017 22:59 — Новости Мира | Tut.by
Главный комитет Сербской прогрессивной партии официально утвердил в качестве кандидата на пост президента страны премьер-министра Александра Вучича, передает Tanjug.
«Вучич официально объявлен кандидатом», — сообщило руководство партии.
Ранее Вучич заявил, что его страна не хочет быть «парковкой для мигрантов».
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"Вучич официально объявлен кандидатом", - сообщило руководство партии.
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