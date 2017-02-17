В канун Нового года США ввели против России новые санкции и выслали дипломатов

Первую строчку рейтинга занимает Авраам Линкольн, второй — Джордж Вашингтон, третий — Франклин Рузвельт. Замыкают перечень Джеймс Бьюкенен, Эндрю Джонсон и Франклин Пирс.

Рейтинг составлен при участии 91 историка и другие специалистов из ведущих университетов США. Они оценивали президентов по десятибалльной шкале, где один балл означал «неэффективный», а 10 — «очень эффективный». Критериев было также десять: умение убеждать общественность, эффективность управления в кризис, экономическое регулирование, моральный авторитет, международные отношения, административные способности, отношения с Конгрессом, понимание и составление повестки дня, обеспечение всеобщей справедливости и общие показатели с учетом сложившейся ситуации.