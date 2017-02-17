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Обаму поставили на 12-е место в рейтинге президентов США

18.02.2017 08:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Бывший президент США Барак Обама занял 12-е место в рейтинге глав Соединенных Штатов. Результаты публикует составивший его телеканал C-SPAN на своем сайте.


Фото: Reuters

По его данным, наиболее высоко оценены достижения Обамы в сфере экономического регулирования (восьмое место), хуже всего он проявил себя в международных делах (24-е место) и в вопросе отношений с Конгрессом (39-е место).

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Первую строчку рейтинга занимает Авраам Линкольн, второй — Джордж Вашингтон, третий — Франклин Рузвельт. Замыкают перечень Джеймс Бьюкенен, Эндрю Джонсон и Франклин Пирс.

Рейтинг составлен при участии 91 историка и другие специалистов из ведущих университетов США. Они оценивали президентов по десятибалльной шкале, где один балл означал «неэффективный», а 10 — «очень эффективный». Критериев было также десять: умение убеждать общественность, эффективность управления в кризис, экономическое регулирование, моральный авторитет, международные отношения, административные способности, отношения с Конгрессом, понимание и составление повестки дня, обеспечение всеобщей справедливости и общие показатели с учетом сложившейся ситуации.

В середине января, за несколько дней до окончания президентского срока Обамы, американский институт изучения общественного мнения Gallup объявил результаты соцопроса, согласно которым его рейтинг популярности составил 58 процентов. В среднем этот показатель у Обамы за те восемь лет, что он находился у власти, составил 53 процента. Максимальное значение была зафиксировано при инаугурации в 2009 года, тогда его действия одобрили 78 процентов американцев, минимальное — 42 процента — после выборов-2014 в Конгресс.

 
 
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Бывший президент США Барак Обама занял 12-е место в рейтинге глав Соединенных Штатов. Результаты публикует составивший его телеканал C-SPAN на своем сайте.

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