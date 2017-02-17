﻿ Трамп назвал CNN, The New York Times и NBC врагами американского народа. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Трамп назвал CNN, The New York Times и NBC врагами американского народа

18.02.2017 09:05 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Дональд Трамп заявил, что New York Times, ABC, CNN и другие крупнейшие американские СМИ являются врагами для всех американцев. Ранее он неоднократно обвинял их в том, что они распространяют недостоверную информацию.


Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что крупнейшие американские СМИ являются врагами для всех жителей страны.

«СМИ, распространяющие лживые новости (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) — не мои враги. Это враги всех американцев», — написал президент США в своем Twitter.

Это не первое высказывание Трампа о деятельности крупнейший американских СМИ. В своем Twitter он несколько раз спустя инаугурации выступал с критикой газеты The New York Times, телеканала CNN, а также критиковал ABC, NBC и газету The Washington Post. Он заявлял, что эти СМИ «лживые» и «провалившиеся».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дональд Трамп заявил, что New York Times, ABC, CNN и другие крупнейшие американские СМИ являются врагами для всех американцев. Ранее он неоднократно обвинял их в том, что они...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Обаму поставили на 12-е место в рейтинге президентов США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика