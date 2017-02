Дональд Трамп заявил, что New York Times, ABC, CNN и другие крупнейшие американские СМИ являются врагами для всех американцев. Ранее он неоднократно обвинял их в том, что они распространяют недостоверную информацию.

«СМИ, распространяющие лживые новости (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) — не мои враги. Это враги всех американцев», — написал президент США в своем Twitter.