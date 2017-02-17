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Трамп назвал CNN, The New York Times и NBC врагами американского народа
18.02.2017 09:05 — Новости Мира | Tut.by
Дональд Трамп заявил, что New York Times, ABC, CNN и другие крупнейшие американские СМИ являются врагами для всех американцев. Ранее он неоднократно обвинял их в том, что они распространяют недостоверную информацию.
Президент США Дональд Трамп заявил, что крупнейшие американские СМИ являются врагами для всех жителей страны.
«СМИ, распространяющие лживые новости (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) — не мои враги. Это враги всех американцев», — написал президент США в своем Twitter.
Это не первое высказывание Трампа о деятельности крупнейший американских СМИ. В своем Twitter он несколько раз спустя инаугурации выступал с критикой газеты The New York Times, телеканала CNN, а также критиковал ABC, NBC и газету The Washington Post. Он заявлял, что эти СМИ «лживые» и «провалившиеся».
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Дональд Трамп заявил, что New York Times, ABC, CNN и другие крупнейшие американские СМИ являются врагами для всех американцев. Ранее он неоднократно обвинял их в том, что они...
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