В Бельгии сошел с рельсов пассажирский поезд. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщает VTM NIEUWS.
[UPDATE] Bij het treinongeval in Leuven zouden meerdere wagons gekanteld zijn. Er zijn ook meerdere gewonden.— VTM NIEUWS (@VTMNIEUWS)
https://t.co/htUPbQS5yZ pic.twitter.com/5zNWjOTyFe 18 февраля 2017 г.
По информации издания, погиб один человек, еще около 20 ранены. Всего в поезде находилось около 100 человек.
Поезд следовал в сторону коммуны Де-Панне. Инцидент произошел неподалеку от станции Левен. Причина аварии пока не установлена.
В настоящее время движение поездов в районе аварии приостановлено. На месте работают сотрудники экстренных служб.
В конце января аналогичная авария
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