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При сходе поезда с рельсов в Бельгии погиб человек

18.02.2017 16:54 — Новости Мира | Tut.by  
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В Бельгии сошел с рельсов пассажирский поезд. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщает VTM NIEUWS.

По информации издания, погиб один человек, еще около 20 ранены. Всего в поезде находилось около 100 человек.

Поезд следовал в сторону коммуны Де-Панне. Инцидент произошел неподалеку от станции Левен. Причина аварии пока не установлена.

В настоящее время движение поездов в районе аварии приостановлено. На месте работают сотрудники экстренных служб.

В конце января аналогичная авария произошла в Индии. С рельсов сошли локомотив и семь вагонов поезда сообщением Джагдальпур — Бхубанешвар. Больше 30 человек погибли, еще около 100 получили ранения.

 
 
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В Бельгии сошел с рельсов пассажирский поезд. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщает VTM NIEUWS.

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