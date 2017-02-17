В Бельгии сошел с рельсов пассажирский поезд. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщает VTM NIEUWS.

[UPDATE] Bij het treinongeval in Leuven zouden meerdere wagons gekanteld zijn. Er zijn ook meerdere gewonden. https://t.co/htUPbQS5yZ pic.twitter.com/5zNWjOTyFe — VTM NIEUWS (@VTMNIEUWS) 18 февраля 2017 г.

По информации издания, погиб один человек, еще около 20 ранены. Всего в поезде находилось около 100 человек.

Поезд следовал в сторону коммуны Де-Панне. Инцидент произошел неподалеку от станции Левен. Причина аварии пока не установлена.

В настоящее время движение поездов в районе аварии приостановлено. На месте работают сотрудники экстренных служб.