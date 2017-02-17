Соединенные Штаты «продолжат возлагать ответственность» на Россию за невыполнение Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Россия, в свою очередь, тоже хочет, чтобы они выполнялись, и не намерена снимать санкции с Евросоюза, пока этого не произойдет. Вопрос о минских договоренностях был поднят на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля.

— США продолжат возлагать ответственность на Россию, даже пока мы ищем новые точки взаимодействия, которые, как вы знаете, президент [Дональд] Трамп считает возможными найти, — передает слова вице-президента США Майка Пенса Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

При этом Пенс заметил, что США не перестанут поддерживать программу развертывания новых сил НАТО в Восточной Европе для борьбы с попытками России «силой переписать мировые границы», пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.​



Майк Пенс. Фото: Reuters

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, тоже выступавший на конференции в Мюнхене, заявил, что Россия не снимет санкции в отношении Евросоюза, пока не будут выполнены Минские соглашения.

— Мы тоже хотим, чтобы минские договоренности выполнялись, и мы своих санкций не снимем с Евросоюза, пока они не будут выполнены. Это тоже надо понимать, — цитирует Лаврова Meduza.

В своем выступлении российский министр возложил ответственность на НАТО за рост напряженности в европейских делах.

— Расширение НАТО привело к небывалому за последние 30 лет уровню напряженности в Европе, — заявил Лавров.



Сергей Лавров. Фото: Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на конференции, сообщила, что еще надеется на реализацию Минских соглашений, хоть и признает отсутствие формальных оснований для этого.

— Минские договоренности — это единственное, что у нас есть для продолжения диалога и создания возможностей для решения проблем. Если нет ничего другого, нужно использовать то, что есть. У меня есть еще надежда, — цитирует слова канцлера РБК со ссылкой на Associated Press.

Вместе с этим она отметила, что для воплощения политической части соглашений до сих пор отсутствуют формальные основания. ​

— Я понимаю ситуацию так, что есть две крупные проблемы. Минские договоренности исходили из того, что мы с первого дня после прекращения огня примем все политические шаги. Но тогда не удалось обеспечить прекращение огня в период более 3-​4 дней. Поэтому с формальной точки зрения мы пока не можем начинать политический процесс.



Ангела Меркель. Фото: Reuters

Первое Минское соглашение о прекращении огня на востоке Украины было принято осенью 2014 года, но так и не привело к фактическому перемирию. Стороны конфликта обвинили в этом друг друга. В феврале 2015 года представители России, Украины и самопровозглашенных республик Донбасса подписали второе Минское соглашение. Этот документ был согласован руководителями Германии, Франции, Украины и России во время встречи в минском Дворце независимости в «нормандском формате».