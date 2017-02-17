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Россия официально признала паспорта ДНР и ЛНР

18.02.2017 17:48 — Новости Мира | Tut.by  
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Путин подписал указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.


Фото: Reuters

Россия временно, «до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений», признает действительными паспорта, дипломы, свидетельства о рождении и некоторые другие документы, выданные гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим в указанных районах.

Также указ устанавливает, что жители этих районов могут въезжать в Россию и выезжать из нее без визы, лишь на основании паспорта (дети до 16 лет — на основании свидетельства о рождении).

Указ вступает в силу со дня подписания. Он подписан «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права», сказано в документе.

 
 
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Путин подписал указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской...

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