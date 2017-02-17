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Захарченко и Плотницкий отреагировали на признание Россией паспортов ДНР и ЛНР

18.02.2017 19:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Руководители самопровозглашенных ДНР и ЛНР прокомментировали указ президента России Владимира Путина, которым глава государства постановил временно признать в РФ документы, выданные жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сообщает РИА Новости.


Игорь Плотницкий и Александр Захарченко. Фото: пресс-служба ДНР

«Если Родина-мать громко и смело поддерживает нашу борьбу, значит наша борьба — справедлива. Значит, наши жертвы не напрасны. Значит, наши надежды оправданны», — сказал глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Лидер Луганской народной республики Игорь Плотницкий назвал указ российского президента судьбоносным. «Это очередное доказательство того, что республика состоялась как государство. Сегодняшний день еще на один шаг приблизил республику к мировому признанию нашего суверенитета», — заявил он.

 
 
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Лидер Луганской народной республики Игорь Плотницкий назвал указ российского президента судьбоносным.

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