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Глава МИД России объяснил признание паспортов ДНР и ЛНР "гуманитарными соображениями"

18.02.2017 21:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что указ о признании на территории РФ паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан «по гуманитарным соображениям». Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на РИА «Новости».


Сергей Лавров. Фото: Reuters

— В сугубо гуманитарных соображениях на тот период, пока не будут выполнены минские договоренности, указом президента разрешено принимать те удостоверения личности, которые есть у жителей Донбасса, для того чтобы они могли и в Россию попадать легитимно, и затем перемещаться железнодорожным, авиационным транспортом по России, — сказал он.

Напомним, 18 февраля Владимир Путин подписал указ о признании Россией документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях ДНР и ЛНР. В указе сказано, что это временное признание, «до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений»

Напомним, президент Украины Петр Порошенко назвал признание Россией документов самопровозглашенных республик нарушением международного права.

 
 
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что указ о признании на территории РФ паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан "по гуманитарным...

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