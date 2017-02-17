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Глава МИД России объяснил признание паспортов ДНР и ЛНР "гуманитарными соображениями"
18.02.2017 21:00 — Новости Мира | Tut.by
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что
— В сугубо гуманитарных соображениях на тот период, пока не будут выполнены минские договоренности, указом президента разрешено принимать те удостоверения личности, которые есть у жителей Донбасса, для того чтобы они могли и в Россию попадать легитимно, и затем перемещаться железнодорожным, авиационным транспортом по России, — сказал он.
Напомним, 18 февраля Владимир Путин
Напомним, президент Украины Петр Порошенко назвал признание Россией документов самопровозглашенных республик нарушением международного права.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что указ о признании на территории РФ паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан "по гуманитарным...
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