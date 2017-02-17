Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что указ о признании на территории РФ паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан «по гуманитарным соображениям». Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на РИА «Новости».



Сергей Лавров. Фото: Reuters

— В сугубо гуманитарных соображениях на тот период, пока не будут выполнены минские договоренности, указом президента разрешено принимать те удостоверения личности, которые есть у жителей Донбасса, для того чтобы они могли и в Россию попадать легитимно, и затем перемещаться железнодорожным, авиационным транспортом по России, — сказал он.

Напомним, 18 февраля Владимир Путин подписал указ о признании Россией документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях ДНР и ЛНР. В указе сказано, что это временное признание, «до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений»

Напомним, президент Украины Петр Порошенко назвал признание Россией документов самопровозглашенных республик нарушением международного права.