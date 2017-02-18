﻿ На перехват самолета у резиденции Трампа были подняты истребители. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

На перехват самолета у резиденции Трампа были подняты истребители

18.02.2017 23:35 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Два истребителя F-16 вылетели с авиабазы Хомстед (штат Флорида) на перехват воздушного судна, которое не реагировало на запросы с земли и приблизилось к резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида).


Истребители F-16. Фото: Reuters

Как сообщило в пятницу Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), инцидент произошел 17 февраля в 19:00 по времени Восточного побережья США (03:00 мск 18 февраля).

«Пара самолетов F-16 под руководством НОРАД перехватила воздушное судно общего назначения, не выходившее на связь в районе Палм-Бич», — говорится в сообщении.

В НОРАД отметили, что во время погони за нарушителем истребители преодолели звуковой барьер, из-за чего местные жители услышали резкий звук, похожий на звук взрыва. Пилотам F-16 удалось установить связь с воздушным судном, отметили в Командовании.

Иных подробностей инцидента не приводится.

Ранее телекомпания ABC сообщила, что 3 февраля в небе над Флоридой некий самолет пролетел на расстоянии менее чем 5,6 км от воздушного судна, в котором находился президент США Дональд Трамп, летевший в Мар-а-Лаго. Эта дистанция не должна нарушаться, если глава государства находится на борту.

Тогда экипажи самолетов поддерживали визуальный контакт и связь друг с другом, а также с диспетчерами. Угрозы столкновения не возникало.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время погони за нарушителем истребители преодолели звуковой барьер, из-за чего местные жители услышали резкий звук, похожий на звук взрыва.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
"Сценарий Южной Осетии": чем грозит признание Кремлем паспортов ДНР и ЛНР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика