Два истребителя F-16 вылетели с авиабазы Хомстед (штат Флорида) на перехват воздушного судна, которое не реагировало на запросы с земли и приблизилось к резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида).



Истребители F-16. Фото: Reuters

Как сообщило в пятницу Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), инцидент произошел 17 февраля в 19:00 по времени Восточного побережья США (03:00 мск 18 февраля).

«Пара самолетов F-16 под руководством НОРАД перехватила воздушное судно общего назначения, не выходившее на связь в районе Палм-Бич», — говорится в сообщении.

В НОРАД отметили, что во время погони за нарушителем истребители преодолели звуковой барьер, из-за чего местные жители услышали резкий звук, похожий на звук взрыва. Пилотам F-16 удалось установить связь с воздушным судном, отметили в Командовании.

Иных подробностей инцидента не приводится.

Ранее телекомпания ABC сообщила, что 3 февраля в небе над Флоридой некий самолет пролетел на расстоянии менее чем 5,6 км от воздушного судна, в котором находился президент США Дональд Трамп, летевший в Мар-а-Лаго. Эта дистанция не должна нарушаться, если глава государства находится на борту.

Тогда экипажи самолетов поддерживали визуальный контакт и связь друг с другом, а также с диспетчерами. Угрозы столкновения не возникало.