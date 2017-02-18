Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о начале наступления на позиции боевиков террористической организации «Исламское государство» в западной части Мосула, передает Би-би-си.



Начало военной операции по освобождению Мосула осенью 2016 года. Фото: Reuters

До того, как начать наступление, авиация ВВС Ирака разбросала миллионы листовок над этим регионом, в которых предупредила местных жителей о скором наступлении армии.

Мосул является одним из крупнейших городов Ирака. Он находится под контролем террористов с июля 2014 года, когда правительственная армия почти без боя покинула территорию города и отступила на юг. Военная операция по освобождению города началась осенью 2016 года, за это время правительственной армии Ирака и силам коалиции удалось занять восточные районы. Западная часть города, которая включает исторический центр, пока остается под контролем боевиков.