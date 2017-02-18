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Ирак объявил о начале операции по освобождению западного Мосула
19.02.2017 09:23 — Новости Мира | Tut.by
Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о начале наступления на позиции боевиков террористической организации «Исламское государство» в западной части Мосула,
До того, как начать наступление, авиация ВВС Ирака разбросала миллионы листовок над этим регионом, в которых предупредила местных жителей о скором наступлении армии.
Мосул является одним из крупнейших городов Ирака. Он
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Мосул находится под контролем террористов с июля 2014 года, когда правительственная армия почти без боя покинула территорию города и отступила на юг.
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