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Ирак объявил о начале операции по освобождению западного Мосула

19.02.2017 09:23 — Новости Мира | Tut.by  
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Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о начале наступления на позиции боевиков террористической организации «Исламское государство» в западной части Мосула, передает Би-би-си.


Начало военной операции по освобождению Мосула осенью 2016 года. Фото: Reuters

До того, как начать наступление, авиация ВВС Ирака разбросала миллионы листовок над этим регионом, в которых предупредила местных жителей о скором наступлении армии.

Мосул является одним из крупнейших городов Ирака. Он находится под контролем террористов с июля 2014 года, когда правительственная армия почти без боя покинула территорию города и отступила на юг. Военная операция по освобождению города началась осенью 2016 года, за это время правительственной армии Ирака и силам коалиции удалось занять восточные районы. Западная часть города, которая включает исторический центр, пока остается под контролем боевиков.

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Мосул находится под контролем террористов с июля 2014 года, когда правительственная армия почти без боя покинула территорию города и отступила на юг.

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