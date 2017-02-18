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Задержанная за убийство брата Ким Чен Ына говорила об участии в съемка телешоу
19.02.2017 09:10 — Новости Мира | Tut.by
Гражданка Индонезии Сити Айша, задержанная в Малайзии по подозрению в причастности к убийству Ким Чен Нама, сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, рассказывала своей семье, что участвует в съемках развлекательной передачи для японского телевидения. Об этом пишет в воскресенье, 19 февраля, японская газета Mainichi Shimbun.
Как сообщила сестра задержанной, Айша работала магазине женского белья на индонезийском острове Батам и в конце января рассказала, что в качестве подработки начала сниматься в развлекательном шоу и поэтому часто плавает на пароме в соседнюю Малайзию. При этом само шоу женщина посмотреть не могла, так как оно якобы транслируется только в Японии.
В ходе одного из «розыгрышей» Айша, по ее словам, взяла красный перец и нанесла его на щеки незнакомому мужчине. При этом после задержания она заявила полиции, что ее наняли за 100 долларов участвовать в подобных «розыгрышах».
Ким Чен Нам был
По данным следствия, покушение совершили две женщины, им удалось скрыться с места преступления. Существует разные версии его убийства: брата корейского лидера могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в ядовитом веществе тампоном.
По подозрению в причастности к преступлению были
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В ходе одного из "розыгрышей" Айша, по ее словам, взяла красный перец и нанесла его на щеки незнакомому мужчине.
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