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США создадут в Сирии зоны безопасности за счет стран Персидского залива

19.02.2017 10:53 — Новости Мира | Tut.by  
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США планируют создать в Сирии так называемые зоны безопасности, чтобы положить конец масштабному притоку беженцев на Запад. Об этом заявил в субботу в Мелборне (штат Флорида) на митинге перед многочисленными сторонниками президент США Дональд Трамп.


Дональд Трамп. Фото: Reuters

«Что я хочу сделать, так это создать зоны безопасности в Сирии и других местах, чтобы они (то есть местное население) могли оставаться там и жить в безопасности», — отметил американский лидер. «Мы создадим зоны безопасности, — утверждал Трамп. — Мы сделаем так, что страны (Персидского) залива заплатят за эти зоны».

По словам руководителя вашингтонской администрации, он хочет реализовать такие замыслы, чтобы не приходилось «принимать огромное число (беженцев) — десятки тысяч человек». «Мы ничего об этих людях не знаем», — подчеркнул Трамп.

При этом он заверил, что новое американское правительство хочет, чтобы в Соединенные Штаты прибывали иммигранты. «Мы хотим, чтобы к нам приезжали. Но мы хотим видеть тех, кто нас любит, тех, кто… чтит традиции нашей страны», — сказал президент.

 
 
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"Мы хотим, чтобы к нам приезжали. Но мы хотим видеть тех, кто нас любит, тех, кто… чтит традиции нашей страны", - сказал президент.

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