Три подразделения ФБР ведут расследования в связи с предполагаемым российским вмешательством в президентские выборы в США, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники в американском правительстве.



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Расследованием взломов компьютерной системы национального комитета Демократической партии занимается управление ФБР в Питтсбурге, которое, по данным Reuters, специализируется в том числе на киберпреступлениях. Сотрудники управления пытаются установить людей, ответственных за атаки.

Управление в Сан-Франциско занимается идентификацией хакеров, известных как Guccifer 2 и ответственных за публикацию переписки Джона Подесты, руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

Третье расследование, которое ведет контрразведка ФБР, сконцентрировано на исследовании финансовых операций российских компаний и граждан, предположительно связанных с окружением президента США Дональда Трампа. Речь идет, в частности, о российских инвестициях в зарубежные компании, совершенных через подставные лица и компании.

Пять главных вопросов к докладу разведки США о русских хакерах