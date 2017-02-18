﻿ Reuters: ФБР ведет три расследования российского вмешательства в выборы в США. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Reuters: ФБР ведет три расследования российского вмешательства в выборы в США

19.02.2017 11:28 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Три подразделения ФБР ведут расследования в связи с предполагаемым российским вмешательством в президентские выборы в США, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники в американском правительстве.


Фото: Reuters

Расследованием взломов компьютерной системы национального комитета Демократической партии занимается управление ФБР в Питтсбурге, которое, по данным Reuters, специализируется в том числе на киберпреступлениях. Сотрудники управления пытаются установить людей, ответственных за атаки.

Управление в Сан-Франциско занимается идентификацией хакеров, известных как Guccifer 2 и ответственных за публикацию переписки Джона Подесты, руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

Третье расследование, которое ведет контрразведка ФБР, сконцентрировано на исследовании финансовых операций российских компаний и граждан, предположительно связанных с окружением президента США Дональда Трампа. Речь идет, в частности, о российских инвестициях в зарубежные компании, совершенных через подставные лица и компании.

Пять главных вопросов к докладу разведки США о русских хакерах

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники управления пытаются установить людей, ответственных за атаки.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
США создадут в Сирии зоны безопасности за счет стран Персидского залива
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика