Приблизительно две трети французских избирателей хотели бы, чтобы кандидат в президенты Франции от консервативной партии «Республиканцы» Франсуа Фийон отказался от участия в предвыборной гонке. Об этом свидетельствует опрос французского института изучения общественного мнения IFOP, сообщает в воскресенье, 19 февраля, агентство Reuters.



Пенелоп и Франсуа Фийон. Фото: Reuters

По данным социологов, 65 процентов принявших участие в опросе французов, имеющих право голоса, хотели бы, чтобы Фийон снял свою кандидатуру. Причина тому — обнародованная ранее информация о фиктивном трудоустройстве его жены на должность ассистентки. Это на три процента ниже, чем двумя неделями ранее, отмечает IFOP. В опросе участвовали 1004 человека.

Среди сторонников партии «Республиканцы» число выступающих за снятие кандидатуры Фийона достигает 70 процентов. Это на 6 процентов больше, чем показал аналогичный опрос двухнедельной давности.

Согласно публикуемым на сайте IFOP рейтингам , если бы выборы состоялись 16 февраля, Франсуа Фийон получил бы 18,5 процента голосов, независимый кандидат Эмманюль Макрон — 19,5 процента, кандидат «Национального фронта» Марин Ле Пен — 26 процентов.

Фийон официально начал предвыборную кампанию 6 февраля, перед этим назвав ошибкой трудоустройство своей супруги в качестве ассистентки. Его рейтинг резко упал после того, как газета Le Canard Enchaine 25 января сообщила, что он, будучи депутатом парламента, фиктивно устроил жену на должность ассистентки, в результате чего Пенелопа Фийон за 15 лет получила около 800 тысяч евро, якобы не выполняя при этом никаких обязанностей.

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