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Две трети избирателей во Франции против участия Фийона в выборах

19.02.2017 12:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Приблизительно две трети французских избирателей хотели бы, чтобы кандидат в президенты Франции от консервативной партии «Республиканцы» Франсуа Фийон отказался от участия в предвыборной гонке. Об этом свидетельствует опрос французского института изучения общественного мнения IFOP, сообщает в воскресенье, 19 февраля, агентство Reuters.


Пенелоп и Франсуа Фийон. Фото: Reuters

По данным социологов, 65 процентов принявших участие в опросе французов, имеющих право голоса, хотели бы, чтобы Фийон снял свою кандидатуру. Причина тому — обнародованная ранее информация о фиктивном трудоустройстве его жены на должность ассистентки. Это на три процента ниже, чем двумя неделями ранее, отмечает IFOP. В опросе участвовали 1004 человека.

Среди сторонников партии «Республиканцы» число выступающих за снятие кандидатуры Фийона достигает 70 процентов. Это на 6 процентов больше, чем показал аналогичный опрос двухнедельной давности.

Согласно публикуемым на сайте IFOP рейтингам, если бы выборы состоялись 16 февраля, Франсуа Фийон получил бы 18,5 процента голосов, независимый кандидат Эмманюль Макрон — 19,5 процента, кандидат «Национального фронта» Марин Ле Пен — 26 процентов.

Фийон официально начал предвыборную кампанию 6 февраля, перед этим назвав ошибкой трудоустройство своей супруги в качестве ассистентки. Его рейтинг резко упал после того, как газета Le Canard Enchaine 25 января сообщила, что он, будучи депутатом парламента, фиктивно устроил жену на должность ассистентки, в результате чего Пенелопа Фийон за 15 лет получила около 800 тысяч евро, якобы не выполняя при этом никаких обязанностей.

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Согласно опросу института IFOP, 65 процентов имеющих право голоса французов хотят, чтобы Фийон снял свою кандидатуру в связи с информацией о фиктивном...

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