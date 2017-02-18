|
Две трети избирателей во Франции против участия Фийона в выборах
19.02.2017 12:28 — Новости Мира | Tut.by
Приблизительно две трети французских избирателей хотели бы, чтобы кандидат в президенты Франции от консервативной партии «Республиканцы» Франсуа Фийон отказался от участия в предвыборной гонке. Об этом свидетельствует опрос французского института изучения общественного мнения IFOP, сообщает в воскресенье, 19 февраля, агентство Reuters.
По данным социологов, 65 процентов принявших участие в опросе французов, имеющих право голоса, хотели бы, чтобы Фийон снял свою кандидатуру. Причина тому — обнародованная ранее информация о фиктивном трудоустройстве его жены на должность ассистентки. Это на три процента ниже, чем двумя неделями ранее, отмечает IFOP. В опросе участвовали 1004 человека.
Среди сторонников партии «Республиканцы» число выступающих за снятие кандидатуры Фийона достигает 70 процентов. Это на 6 процентов больше, чем показал аналогичный опрос двухнедельной давности.
Согласно публикуемым на сайте IFOP
Фийон официально
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно опросу института IFOP, 65 процентов имеющих право голоса французов хотят, чтобы Фийон снял свою кандидатуру в связи с информацией о фиктивном...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии