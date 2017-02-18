В восьмом округе Парижа произошло ограбление квартиры, принадлежащей саудовской династии бен Ладенов. Однако в жилище оказалось нечем поживиться и воры ушли ни с чем, сообщает RTL.

Злоумышленники проникли в помещение площадью 200 квадратных метров через крышу здания. Там они нашли сейф и вскрыли его при помощи паяльной трубки, но внутри ничего не было. Представители семьи подчеркнули, что никаких ценностей в квартире не хранилось.

Насколько близкими родственниками приходятся хозяева жилья покойному террористу Усаме бен Ладену, неизвестно. Парижская полиция проводит расследование.

Большая часть богатой и влиятельной в Саудовской Аравии династии бен Ладенов отреклась от основателя «Аль-Каиды» еще в 1994 году, когда его лишили гражданства.

Усама бен Ладен был ликвидирован 2 мая 2011 года в результате тайной военной операции американского спецназа в пакистанском городе Абботабад, где он прятался на протяжении нескольких лет. Его тело было захоронено в море.