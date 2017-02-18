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Посольство США прокомментировало признание Россией паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР
19.02.2017 18:06 — Новости Мира | Tut.by
Посольство США в Киеве назвало «тревожным» признание Россией паспортов, выданных на территории самопровозглашенных республик Донбасса.
В комментарии посольства США в Киеве в официальном Twitter
18 февраля Владимир Путин
Президент Украины Петр Порошенко
В самопровозглашенных республиках Донбасса
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Посольство США в Киеве назвало "тревожным" признание Россией паспортов, выданных на территории самопровозглашенных республик Донбасса.
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