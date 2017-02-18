﻿ Посольство США прокомментировало признание Россией паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Посольство США прокомментировало признание Россией паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР

19.02.2017 18:06 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Посольство США в Киеве назвало «тревожным» признание Россией паспортов, выданных на территории самопровозглашенных республик Донбасса.


Фото: Reuters

В комментарии посольства США в Киеве в официальном Twitter сказано, что данный шаг российской стороны противоречит целям Минских соглашений.

18 февраля Владимир Путин подписал указ о признании Россией документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В указе сказано, что это временное признание, «до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений». Министр иностранных дел России Сергей Лавров пояснил, что указ подписан «по гуманитарным соображениям».

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что признание Россией паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР свидетельствует о том, что эти территории действительно оккупированы РФ.

В самопровозглашенных республиках Донбасса сочли позитивным решение России.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посольство США в Киеве назвало "тревожным" признание Россией паспортов, выданных на территории самопровозглашенных республик Донбасса.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Париже воры залезли в пустую квартиру семьи бен Ладена и ушли ни с чем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика