Посольство США в Киеве назвало «тревожным» признание Россией паспортов, выданных на территории самопровозглашенных республик Донбасса.



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В комментарии посольства США в Киеве в официальном Twitter сказано , что данный шаг российской стороны противоречит целям Минских соглашений.

18 февраля Владимир Путин подписал указ о признании Россией документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В указе сказано, что это временное признание, «до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений». Министр иностранных дел России Сергей Лавров пояснил , что указ подписан «по гуманитарным соображениям».

Президент Украины Петр Порошенко заявил , что признание Россией паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР свидетельствует о том, что эти территории действительно оккупированы РФ.

В самопровозглашенных республиках Донбасса сочли позитивным решение России.