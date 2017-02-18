Крупнейшая в мире парусная яхта Sailing Yacht A, построенная по заказу российского миллиардера Андрея Мельниченко, арестована в Гибралтарском проливе из-за финансовых претензий верфи из ФРГ. Об этом сообщила немецкая телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk .



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Верфь Nobiskrug находится в Киле на севере Германии (федеральная земля Шлезвиг — Гольштейн). Sailing Yacht A сошла с ее стапелей в 2015 году и стала крупнейшей частной парусной яхтой в мире длиной 142,8 метра. В начале февраля судно вышло из Киля и направилось в Картахену (Испания). Во время остановки для дозаправки в Гибралтаре яхта была арестована местными властями по запросу немецких судостроителей.

По данным телеканала, заказчик не уплатил верфи € 9,8 млн, также были не погашены различные сборы на € 5,5 млн. Всего речь идет о неоплаченных € 15,3 млн. Владельцы верфи прибегли к резким мерам и наложили на яхту арест. «Это удивительно для судостроителя с такой репутацией как Nobiskrug», — приводит телеканал слова эксперта.

21 февраля в суде заморской территории Великобритании должно состояться заседание по этому делу.

«Мы в состоянии уладить подобную ситуацию быстро и безболезненно», — приводит Norddeutscher Rundfunk слова представительницы суда, которая отметила, что на территории Гибралтара действует правовая система Соединенного Королевства, по законам которого и будут разбирать иск.

«Мы находим этот поступок поразительным со стороны такого судостроителя как Nobiskrug», — заявил ТАСС представитель Мельниченко Алекс Андреев.

Он отметил, что при реализации столь масштабного проекта неизбежны трудности, которые, однако, «были близки к разрешению». Nobiskrug передала яхту владельцу 5 февраля для проведения дальнейших отделочных работ в Испании.

На следующий день средства были переведены на специальный депозитный счет до разрешения ситуации", — рассказал представитель бизнесмена, добавив, что юристы уже занимаются данным вопросом и готовятся защищать интересы Мельниченко в судах Великобритании.

Sailing Yacht A — крупнейшая в мире парусная яхта, стоимость которой оценивается в € 400 млн. Она была создана по заказу председателя совета директоров АО «Сибирская угольная энергетическая компания» и ООО «Сибирская генерирующая компания» Андрея Мельниченко, который также контролирует 90% группы «Еврохим». Предприниматель, чье состояние оценивается более чем в $ 13 млрд, должен был получить судно этой весной.