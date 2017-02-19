Иракские военные заявили об освобождении нескольких деревень к югу от Мосула от боевиков «Исламского государства». Масштабное наступление на город — последний крупный оплот ИГ в стране — началось на рассвете.



Иракские подразделения занимают высоты, с которых видна южная часть города. Фото: Quentin Sommerville, BBC

Ранее стало известно, что иракские правительственные войска практически окружили западную часть города, находящуюся под контролем джихадистов. Тем временем авиация коалиции под руководством США наносит удары по ИГ с воздуха.

О начале операции в воскресенье утром в телевизионном обращении объявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

В январе правительственные войска отбили восточную часть Мосула. Однако, по словам военных, вытеснить боевиков из западной части будет сложнее — из-за узких улиц.

«Битва за Мосул была бы трудной для любой армии мира», — сказал в воскресенье командующий силами коалиции, генерал-лейтенант Стивен Таунсенд.



Правительственные силы взяли под контроль несколько деревень. Фото: Quentin Sommerville, BBC

ООН выразила обеспокоенность судьбой мирных жителей, находящихся в Мосуле: по некоторым сообщениям, их число может составлять около 650 тыс. человек. Ранее над западной частью города были разбросаны листовки с предупреждением о готовящемся наступлении.

По данным детской благотворительной организации Save the Children, в Мосуле могут находиться до 350 тыс. детей.

«Перед детьми на западе Мосула сейчас стоит ужасный выбор: бомбы, перекрестный огонь и голод, если они останутся, или казнь и снайперы, если попытаются сбежать», — сказал глава отделения организации в Ираке Маурицио Криваллеро.

Координатор ООН по гуманитарной помощи в Ираке Лиз Гранд в субботу сказала Би-би-си, что «все участники конфликта делают все, что в их силах, чтобы мирные жители пережили столкновение, чтобы они выжили».

«Нет ничего важнее в кампании по возвращению западного Мосула», добавила она.

Некоторые иракские подразделения отправлялись в бой под музыку

Ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека потребовало от иракских властей расследовать происхождение появившихся в интернете роликов, датированных концом прошлого года на которых люди в форме иракских солдат на улицах города мучают пленных экстремистов.

Пока доказать подлинность видеозаписей не удалось. В правительстве обещали провести расследование.

Квентин Соммервилль, корреспондент Би-би-си, Мосул:

Наступление началась на рассвете, после нескольких дней авиаударов сил коалиции. В нем участвуют несколько сотен единиц бронетехники и несколько тысяч солдат при поддержке вертолетов.

Атаку начали силы быстрого реагирования. Их цель — три удерживаемые ИГ деревни к югу от западной части Мосула. Они пытаются занять высоту, с которой будет видна южная часть города и аэропорт.

Правительственные силы сначала наступали быстро, но теперь, когда нужно брать под контроль деревни, их продвижение замедлилось. Мирных жителей не видно. Постоянно работают крупнокалиберные пулеметы, разрываются снаряды и слышен огонь артиллерии.

Впервые почти за три года над юго-западной частью Мосула снова поднят иракский флаг.

В октябре прошлого года началась наземная операция по освобождению города от джихадистов, поддержанная шиитским ополчением, курдскими вооруженными формированиями и авиацией коалиции во главе с США. Боевиков удалось выбить из восточных районов Мосула.

Через несколько недель наступление приостановилось из-за плохой погоды. Кроме того, войска то и дело попадали под обстрелы снайперов, а также становились легкой мишенью для смертников. Однако в конце декабря власти Ирака объявили о начале его второй фазы.

Мосул — второй по численности город страны и последний иракский оплот группировки «Исламское государство», запрещенной в ряде стран.