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Иракские военные отбили у ИГ несколько деревень к югу от Мосула
19.02.2017 23:56 — Новости Мира | Tut.by
Иракские военные заявили об освобождении нескольких деревень к югу от Мосула от боевиков «Исламского государства». Масштабное наступление на город — последний крупный оплот ИГ в стране — началось на рассвете.
Ранее стало известно, что иракские правительственные войска практически окружили западную часть города, находящуюся под контролем джихадистов. Тем временем авиация коалиции под руководством США наносит удары по ИГ с воздуха.
О начале операции в воскресенье утром в телевизионном обращении
В январе правительственные войска отбили восточную часть Мосула. Однако, по словам военных, вытеснить боевиков из западной части будет сложнее — из-за узких улиц.
«Битва за Мосул была бы трудной для любой армии мира», — сказал в воскресенье командующий силами коалиции, генерал-лейтенант Стивен Таунсенд.
ООН выразила обеспокоенность судьбой мирных жителей, находящихся в Мосуле: по некоторым сообщениям, их число может составлять около 650 тыс. человек. Ранее над западной частью города были разбросаны листовки с предупреждением о готовящемся наступлении.
По данным детской благотворительной организации Save the Children, в Мосуле могут находиться до 350 тыс. детей.
«Перед детьми на западе Мосула сейчас стоит ужасный выбор: бомбы, перекрестный огонь и голод, если они останутся, или казнь и снайперы, если попытаются сбежать», — сказал глава отделения организации в Ираке Маурицио Криваллеро.
Координатор ООН по гуманитарной помощи в Ираке Лиз Гранд в субботу сказала Би-би-си, что «все участники конфликта делают все, что в их силах, чтобы мирные жители пережили столкновение, чтобы они выжили».
«Нет ничего важнее в кампании по возвращению западного Мосула», добавила она.
Некоторые иракские подразделения отправлялись в бой под музыку
Ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека потребовало от иракских властей расследовать происхождение появившихся в интернете роликов, датированных концом прошлого года на которых люди в форме иракских солдат на улицах города мучают пленных экстремистов.
Пока доказать подлинность видеозаписей не удалось. В правительстве обещали провести расследование.
Квентин Соммервилль, корреспондент Би-би-си, Мосул:
Наступление началась на рассвете, после нескольких дней авиаударов сил коалиции. В нем участвуют несколько сотен единиц бронетехники и несколько тысяч солдат при поддержке вертолетов.
Атаку начали силы быстрого реагирования. Их цель — три удерживаемые ИГ деревни к югу от западной части Мосула. Они пытаются занять высоту, с которой будет видна южная часть города и аэропорт.
Правительственные силы сначала наступали быстро, но теперь, когда нужно брать под контроль деревни, их продвижение замедлилось. Мирных жителей не видно. Постоянно работают крупнокалиберные пулеметы, разрываются снаряды и слышен огонь артиллерии.
Впервые почти за три года над юго-западной частью Мосула снова поднят иракский флаг.
В октябре прошлого года
Через несколько недель наступление приостановилось из-за плохой погоды. Кроме того, войска то и дело попадали под обстрелы снайперов, а также становились легкой мишенью для смертников. Однако в конце декабря власти Ирака объявили о начале его второй фазы.
Мосул — второй по численности город страны и последний иракский оплот группировки «Исламское государство», запрещенной в ряде стран.
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Масштабное наступление на город - последний крупный оплот ИГ в стране - началось на рассвете.
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