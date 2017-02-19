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СМИ опубликовали видео нападения на брата Ким Чен Ына
20.02.2017 05:39 — Новости Мира | Tut.by
В интернете появилось видео нападения на Ким Чен Нама — сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Записи в камер видеонаблюдения аэропорта Куала-Лумпура были опубликованы в воскресенье, 19 февраля в YouTube. Подлинность видео не подтверждена.
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19 февраля гражданка Индонезии Сити Айша, задержанная в Малайзии по подозрению в причастности к убийству Ким Чен Нама,
Ким Чен Нам был
По подозрению в причастности к преступлению были арестованы, помимо Айши, гражданка Мьянмы (по другим данным — Вьетнама), гражданин Малайзии, а также уроженец Северной Кореи Ри Чон Чхоль. По информации СМИ, он был экспертом в области химии и около десяти лет до 2011 года работал в одном из исследовательских центров в индийском городе Калькутта.
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На кадрах видно, как мужчина в светлых джинсах и пиджаке, предположительно, Ким Чен Нам, подходит к информационному табло, когда женщина в белом топе нападает на...
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