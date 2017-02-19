Американские спецслужбы опровергли сообщения СМИ о том, что персонал избирательного штаба Дональда Трампа контактировал с сотрудниками российской разведки до его победы на выборах. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас.



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Он отметил, что утверждения о данных контактах были приведены в статье The New York Times (NYT). «Я могу заявить вам, мне разрешили сказать это, что разведывательное сообщество на самом высоком уровне заверило меня, что эта публикация не только недостоверна, но и является значительным преувеличением», — указал Прибас.

Он подчеркнул, что получил соответствующую информацию от людей, занимающих ключевые посты в американских разведывательных ведомствах. «Когда я говорю, что это были люди на самом высоком уровне, то я имею в виду на самом высоком уровне», — добавил Прибас.

Он указал, что Трамп никак не связан с Россией, а в статье NYT приведены недостоверные факты. Начальник аппарата сотрудников Белого дома отметил, что газета фактически обвинила Трампа в государственной измене.

«Каждый день что-то новое. Все новые источники, информация которых совершенно не соответствует действительности», — сказал он.

Газета 14 февраля со ссылкой на источники сообщила, что данные о телефонных разговорах и перехваченные звонки свидетельствуют, будто бы лица из штаба Трампа на выборах 2016 года и другие люди из его окружения вступали в контакты с сотрудниками российских разведывательных служб в течение года до выборов.

В статье утверждалось, что указанные сведения о телефонных разговорах были собраны американскими спецслужбами.

Издание не уточнило, о каких именно лицах из числа помощников Трампа шла речь. Оно отметило, что в их число входит бывший начальник избирательного штаба республиканца Пол Манафорт.