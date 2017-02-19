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В испанский эксклав Сеута прорвались сотни мигрантов из Марокко
20.02.2017 13:21 — Новости Мира | Tut.by
Около 350 нелегальных мигрантов прорвались в испанский автономный город Сеута, расположенный на африканском побережье Гибралтарского пролива. В ночь на понедельник, 20 февраля, нелегалам удалось перебраться через шестиметровый двойной забор, отделяющий анклав от Марокко.
Одиннадцать человек при этом получили травмы, шестеро доставлены в больницу с переломами, сообщил Международный Красный крест. Остальные находятся в центре первичного приема беженцев.
В последние недели окружающий Сеуту восьмикилометровый забор уже неоднократно подвергался массовому штурму африканских беженцев. Только 17 февраля перебраться через забор попытались около тысячи человек, 500 из них удалось оказаться на испанской территории. Большинство из них — граждане африканских стран к югу от Сахары.
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Через шестиметровый забор удалось перебраться 350 африканцам. Одиннадцать из них получили травмы и доставлены в больницу.
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