Заявления британских СМИ и прокурора Черногории об участии сотрудников российских госорганов в подготовке переворота в этой стране голословны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Эта новость стоит в одном ряду с другими голословными обвинениями нашей страны в хакерских атаках против всего Запада, во вмешательстве в избирательные кампании большинства западных стран и многое другое», — сказал министр.

«Новость (об участии российских госорганов в подготовке переворота в Черногории. — Прим. ТАСС) стоит в одном ряду с другими голословными обвинениями нашей страны в хакерских атаках против всего Запада, во вмешательстве в избирательные кампании большинства западных стран, о связях администрации Трампа с российскими спецслужбами и многое другое, — подчеркнул министр. — Ни по одному из этих голословных обвинений ни одного факта нам предъявлено не было».

Лавров призвал не валить с больной головы на здоровую, а искать истину. «А истина познается не на газетных страницах, когда нужно обеспечить громкие заголовки, а в спокойном разговоре, — указал глава МИД РФ. — Если есть вопросы, давайте их рассматривать».

Ранее специальный прокурор Черногории Миливой Катнич в эфире телеканала TV Prva заявил о том, что некие «российские органы» якобы принимали участие в подготовке переворота в Черногории. «За этими событиями стоят националистические структуры из РФ, но сейчас знаем, что в них были включены российские государственные органы», — утверждал прокурор.