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Четверо российских военнослужащих погибли в Сирии в результате подрыва автомобиля

20.02.2017 15:46 — Новости Мира | Tut.by  
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Четверо российских военнослужащих погибли и двое получили ранения в минувший четверг в сирийской провинции Хомс в результате подрыва автомобиля, который следовал в составе автомобильной колонны сирийских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«16 февраля 2017 года в Сирийской Арабской Республике в результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе погибли четыре российских военнослужащих. Автомобильная колонна сирийских войск, в которой следовал автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс (провинция Хомс) в направлении города Хомс», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, автомобиль, в котором находились российские военнослужащие, проехал 4 км, после чего под ним сработал радиоуправляемый заряд. Помимо четырех погибших, еще двое получили ранения. За их жизнь борются российские военные медики.

 
 
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Помимо четырех погибших, еще двое получили ранения. За их жизнь борются российские военные медики.

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