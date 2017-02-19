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Посол КНДР: убитый в Малайзии не является братом Ким Чен Ына

20.02.2017 13:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Посол КНДР в Куала-Лумпуре Кан Чхоль выразил недоверие малайзийскому расследованию по факту убийства гражданина Северной Кореи, передает Reuters.


Фото: Reuters

По данным посла, убитый не является братом главы КНДР Ким Чен Ына, его имя — Ким Чхоль.

«Прошло семь дней с момента инцидента, но не предоставлено никаких доказательств о причинах смерти, мы не можем доверять малайзийской полиции. Посольство определило личность убитого — это гражданин КНДР Ким Чхоль, как указано в его паспорте», — заявил посол.

Ранее посол Северной Кореи в Малайзии заявил, что Пхеньян «категорически отвергает» результаты вскрытия тела Ким Чон Нама, брата главы КНДР Ким Чен Ына, а также призвал Куала-Лумпур немедленно вернуть тело северокорейской стороне.

 
 
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Посол КНДР в Куала-Лумпуре Кан Чхоль выразил недоверие малайзийскому расследованию по факту убийства гражданина Северной Кореи.

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