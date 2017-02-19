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Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин
20.02.2017 20:16 — Новости Мира | Tut.by
МИД России сообщил, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин.
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МИД России сообщил, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий...
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