20 февраля на 65-м году жизни умер российский дипломат, постпред России при ООН Виталий Чуркин. Он занимал этот пост почти десять лет, отстаивая позиции государства по вопросам присоединения Крыма, санкций, борьбы с террористами. Ключевые высказывания дипломата в ООН — в обзоре РБК.



Виталий Чуркин. Фото: пресс-центр ООН

О председательстве Украины в Совбезе ООН

3 февраля 2017 года, заседание Совета Безопасности ООН

«Открывая заседание, постпред Украины предложил по его итогам поработать над документом СБ ООН в развитие заявления, принятого нами 31 января. К сожалению, прозвучавшее сегодня от делегации Украины совершенно разнузданное, одиозное заявление показывает, что делегация Украины здесь, в Нью-Йорке, продолжает идти тропой войны. Это заслуживает самого серьезного сожаления».

О Крыме

3 февраля 2017 года, заседание Совета Безопасности ООН

«В этой связи нельзя не вспомнить, что в Конституции Соединенных Штатов прозвучали такие замечательные исторические слова: „Мы, народ“. Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме».

Об американской внешней политике

14 декабря 2016 года, заседание Совета Безопасности ООН по Сирии

«Особенно странным мне показалось выступление представителя Соединенных Штатов, которая построила свою речь, как будто она мать Тереза. Вы вспомните, какую страну вы представляете! Вспомните послужной список своей страны! И потом уже начинайте рассуждать с позиций морального превосходства. А кто в чем повинен, я думаю, что история и Господь Бог разберутся».

О ситуации в Сирии

26 октября 2016 года, заседание Совета Безопасности ООН по Сирии

«Если бы нам нужна была бы проповедь, мы пошли бы в церковь. Если бы мы хотели слушать стихи — пошли бы в театр. От руководителей секретариата [ООН] ждем объективного анализа происходящего, у вас этого явно не получилось».

О колониальных привычках Великобритании

8 октября 2016 года, заседание СБ ООН по бесполетной зоне над Алеппо

«Вообще, прекратите вмешиваться в дела других суверенных государств, оставьте эти колониальные привычки, оставьте мир в покое. И тогда ситуация оздоровится в очень многих областях и районах света».

О крушении рейса МН-17 на востоке Украины

31 июля 2015 года, комментарий на сайте постпредства России при ООН

«Считаю, что Совет Безопасности — это не место обсуждать разные версии по МН-17. Поэтому в дискуссиях в СБ ООН на эту тему мы ничего не утверждали и не отрицали, а просто настаивали на проведении полного, тщательного и независимого международного расследования. Для последующего суда есть или вполне могут быть созданы соответствующие механизмы без привлечения СБ ООН, который уголовными делами заниматься не должен».

Об украинской летчице Надежде Савченко

6 марта 2015 года, заседание СБ ООН

«Совсем странно было слышать требование об освобождении Савченко от представителя Соединенных Штатов. Американская система юриспруденции и пенитенциарная система никогда не были замечены в гуманизме».

О ситуации в Украине

19 марта 2014 года, открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине

«Нельзя делать вид, будто на Украине нет политически мотивированных убийств, массовых расправ и пыток. Нельзя делать вид, будто там нет похищений людей, нападений на журналистов и правозащитников, заключений в тюрьму по политическим мотивам. Нельзя делать вид, будто национал-радикалы, подобно талибам в Афганистане, не уничтожают и не оскверняют исторические памятники, что нет холодящих душу инцидентов с явно расистским, в том числе антирусским и антисемитским, подтекстом, которые чинятся по приказу или с молчаливого согласия тех, кто захватил власть в Киеве».

О Pussy Riot

6 февраля 2014 года, пресс-конференция

«Я жду, когда же она (Саманта Пауэр) пригласит девушек выступить в Вашингтонском кафедральном соборе. Я на это рассчитываю. А может, они устроят мировой тур для них: собор Святого Петра в Риме, потом, возможно, Мекка в Саудовской Аравии, а затем, наконец, гала-концерт у Стены плача в Иерусалиме. Если у Саманты Пауэр ничего не выйдет, я буду разочарован».

О психическом здоровье Михаила Саакашвили

26 сентября 2013 года, Генеральная Ассамблея ООН

«На этот раз это было даже не выступление, а набор бредовых измышлений, носивших не просто антироссийский, а русофобский и антиправославный характер. К счастью для грузинского народа, близок закат политической карьеры этого человека, чье психическое состояние требует профессиональной оценки».