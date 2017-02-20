США призывают своих партнеров по НАТО всерьез воспринять требование довести военные бюджеты до 2% от ВВП. Президент Дональд Трамп ожидает «конкретных шагов» до конца 2017 года. Об этом, завершая свой визит в Европу, в понедельник, 20 февраля, заявил вице-президент США Майк Пенс. В Брюсселе Пенс встретился с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.



Во время учений НАТО. Италия, 19 октября 2015 года. Фото: Reuters

Сдержать слово

По словам Пенса, даже у важнейших партнеров США по НАТО не наблюдается «ясного и внушающего доверие» курса. «Президент Соединенных Штатов и американский народ ожидают от наших союзников, что они сдержат свое слово и будут прилагать больше усилий для нашей общей обороны», — подчеркнул он.

Увеличение оборонных расходов стран НАТО, тратящих на эти цели менее 2 процентов ВВП, было одним из важных требований во время предвыборной кампании Трампа. Еще в 2014 году на саммите альянса в Уэльсе его участники договорились достичь этой цели в течение десяти лет.

Кто и сколько тратит на оборону

Согласно данным НАТО, в 2016 году только четыре страны альянса, кроме США, выполнили это требование. Более 2 процентов своих ВВП расходовали на оборону Греция (2,4%), Великобритания (2,2%), Эстония (2,2%) и Польша (2 процента).

В абсолютных числах бюджет оборонного ведомства в США в 2016 году составил 594 миллиарда долларов, а во всех европейских странах — членах альянса и Канаде, вместе взятых, — 273 миллиарда долларов.

Германия выделяет на оборону примерно 37 млрд евро в год, что составляет 1,2 процента ее ВВП. В текущем году ФРГ собирается увеличить военный бюджет на 8 процентов. Если бы Берлин тратил уже сейчас на военные нужды 2 процента ВВП страны, как того требуют руководство НАТО и США, то эти расходы достигали бы 65−70 млрд евро в год.