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Полиция Стокгольма открыла огонь из-за массовых беспорядков
21.02.2017 05:48 — Новости Мира | Tut.by
Полиция Стокгольма открыла предупредительные выстрелы из-за массовых беспорядков в шведской столице. Толпы людей бросали в сотрудников правоохранительных органов камни и поджигали автомобили.
Как сообщает издание
Всего по данным полиции было сожжено восемь автомобилей. Пострадали два человека, в том числе владелец магазина, который пытались ограбить нападавшие.
Издание
По данным шведских СМИ, поводом для погромов стало задержание человека на одной из улиц Стокгольма, сообщники которого начали бросать в полицейских камни. В основном это были молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет.
Очевидцы утверждают, что в происходящее в пригороде Стокгольма похоже не беспорядки, а скорее на «боевые действия».
Полиция начала предварительное расследование, чтобы выявить виновников в организации серьезных беспорядков и насилия по отношению к госслужащим.
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Вечером в понедельник в Стокгольме начались массовые беспорядки. Десятки бунтовщиков поджигали автомобили и грабили магазины.
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