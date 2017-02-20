Полиция Стокгольма открыла предупредительные выстрелы из-за массовых беспорядков в шведской столице. Толпы людей бросали в сотрудников правоохранительных органов камни и поджигали автомобили.

Как сообщает издание Aftonbladet , вечером в понедельник в Стокгольме начались массовые беспорядки. Десятки бунтовщиков поджигали автомобили и грабили магазины. На место происшествия были вызваны отряды полиции. Участники беспорядков начали забрасывать их камнями, в ответ на что полицейские сделали предупредительные выстрелы.

Всего по данным полиции было сожжено восемь автомобилей. Пострадали два человека, в том числе владелец магазина, который пытались ограбить нападавшие.

Издание Dagens Nyheter уточняет, что беспорядки произошли в районе Ринкебю на севере шведской столицы. По словам представителя местной полиции, на место происшествия были отправлены сотрудники правоохранительных органов со специальной экипировкой.

По данным шведских СМИ, поводом для погромов стало задержание человека на одной из улиц Стокгольма, сообщники которого начали бросать в полицейских камни. В основном это были молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет.

Очевидцы утверждают, что в происходящее в пригороде Стокгольма похоже не беспорядки, а скорее на «боевые действия».

Полиция начала предварительное расследование, чтобы выявить виновников в организации серьезных беспорядков и насилия по отношению к госслужащим.