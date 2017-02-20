На скамье подсудимых в Турции оказались почти 50 человек. Им предъявлены обвинения по разным статьям, так или иначе связанным с попыткой госпереворота в июле 2016 года.



Фото: Reuters

Суд над подозреваемыми в подготовке покушения на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время попытки госпереворота в Анкаре в ночь на 16 июля 2016 года начался в понедельник, 20 февраля, в городе Мугла на юго-востоке страны.

Обвинения по разным статьям, начиная от попытки покушения на главу государства и нарушения положений Конституции до вхождения в состав террористической организации, предъявлены 47 подозреваемым, по большей части военнослужащим. Троим обвинения вынесены заочно, поскольку фигурантам дела удалось скрыться от преследования полиции.



Фото: Reuters

Слушания проходили при повышенных мерах безопасности. На крышах дежурили снайперы, в воздухе над зданием конференц-центра, где проводилось заседание суда, барражировали вертолеты, сообщают местные СМИ. Некоторые из собравшихся на улице требовали вынесения смертного приговора подсудимым.

В связи с попыткой военного путча, по официальным данным, в Турции более 40 тысяч человек были заключены под стражу, почти 100 тысяч госслужащих — уволены.