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В Турции проходит суд по делу о попытке покушения на Эрдогана

21.02.2017 07:50 — Новости Мира | Tut.by  
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На скамье подсудимых в Турции оказались почти 50 человек. Им предъявлены обвинения по разным статьям, так или иначе связанным с попыткой госпереворота в июле 2016 года.


Фото: Reuters

Суд над подозреваемыми в подготовке покушения на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время попытки госпереворота в Анкаре в ночь на 16 июля 2016 года начался в понедельник, 20 февраля, в городе Мугла на юго-востоке страны.

Обвинения по разным статьям, начиная от попытки покушения на главу государства и нарушения положений Конституции до вхождения в состав террористической организации, предъявлены 47 подозреваемым, по большей части военнослужащим. Троим обвинения вынесены заочно, поскольку фигурантам дела удалось скрыться от преследования полиции.


Фото: Reuters

Слушания проходили при повышенных мерах безопасности. На крышах дежурили снайперы, в воздухе над зданием конференц-центра, где проводилось заседание суда, барражировали вертолеты, сообщают местные СМИ. Некоторые из собравшихся на улице требовали вынесения смертного приговора подсудимым.

В связи с попыткой военного путча, по официальным данным, в Турции более 40 тысяч человек были заключены под стражу, почти 100 тысяч госслужащих — уволены.

 
 
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На скамье подсудимых в Турции оказались почти 50 человек. Им предъявлены обвинения по разным статьям, так или иначе связанным с попыткой госпереворота в июле 2016...

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