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Ильхам Алиев назначил свою жену вице-президентом
21.02.2017 11:48 — Новости Мира | Tut.by
Глава Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан Алиеву первым вице-президентом республики. Об этом
Соответствующий указ Алиев подписал во вторник, 21 февраля.
(Будет дополнено)
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Глава Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан Алиеву первым вице-президентом республики. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
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