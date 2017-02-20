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Надежда Савченко отказалась от депутатской неприкосновенности

21.02.2017 12:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Народный депутат Украины Надежда Савченко отказалась от предоставленной ей неприкосновенности — и призвала других депутатов, судей и президента страны Петра Порошенко сделать то же самое. Такое заявление она сделала на своей странице в Facebook.


Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia

«Третья годовщина Майдана. Настало время политикам выполнять свои обещания без третьего Майдана! Выполнение первого обещания: я отказываюсь от депутатской неприкосновенности. Призываю всех Народных депутатов Украины, Президента Украины и украинских судей сделать то же самое», — написала Надежда Савченко.

Политик полагает, что депутаты должны пользоваться равными правами с народом, а не иметь привилегии над ним.

Савченко также опубликовала снимок с этим заявлением на имя зампреда комитета Верховной рады по вопросам регламента Павла Пинзеника.

Депутатская неприкосновенность гарантирована статьей 80 Конституции Украины. Год назад парламент страны проголосовал за отмену неприкосновенности народных депутатов и судей, проект одобрил Конституционный суд. Но на этом процесс остановился, документ так и не приняли.

 
 
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И призвала других депутатов, судей и президента страны Петра Порошенко сделать то же самое.

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