Президент РФ Владимир Путин пока не делал заявлений по вопросу о своем участии в выборах главы государства в 2018 году. На это обратил внимание его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможных параметрах предстоящей избирательной кампании.



Фото: пресс-служба Кремля

«Президент Путин сам неоднократно говорил, что считает преждевременным делать какие-то электоральные заявления, он никаких заявлений не делал до сих пор», — подчеркнул Песков. Он добавил, что до начала электоральной кампании еще достаточно времени, поэтому «пока повестка дня другая».

Как ранее сообщил журналистам источник в администрации Кремля, федеральный центр ставит перед главами субъектов РФ задачу провести выборы президента России легитимно, а нарушения будут наказываться. Один из участников совещаний экспертов и региональных властей с представителями кремлевской администрации отметил, что легитимность будет является ключевым целевым параметром успешно проведенных выборов президента. Еще одним показателем, по его данным, будет получение избранным президентом процентов больших, чем получали победители ранее. Третий показатель: абсолютное число поданных за победителя выборов голосов должно быть больше, чем за кандидатов в предыдущих кампаниях.

Выборы президента России должны пройти в марте 2018 года. По словам источника в администрации главы государства, выборы не будут переноситься и состоятся в установленные сроки.