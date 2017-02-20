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Врачи не смогли определить причину смерти брата Ким Чен Ына
21.02.2017 13:59 — Новости Мира | Tut.by
Малайзийские специалисты во время вскрытия тела Ким Чен Нама, брата главы КНДР Ким Чен Ына, не смогли обнаружить следов уколов, признаков сердечного приступа и иных видимых причин смерти. Об этом сообщает газета
Представитель ведомства отметил, что медицинские образцы были отправлены на исследование в лабораторию, где власти надеются установить причины смерти Ким Чен Нама. Во время вскрытия признаков насильственной смерти, в том числе и отравления, врачи не обнаружили. «Мы должны ознакомиться с лабораторным отчетом, прежде чем делать какие-либо окончательные выводы», — заявил чиновник.
В то же время близкий друг Ким Чен Нама Энтони Саакян в интервью газете заявил, что покойный опасался покушения со стороны властей КНДР. «Он боялся. Это не был всеобъемлющий страх, но он всегда был слегка параноиком», — заявил он.
Брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, проживавший в Малайзии Ким Чен Нам,
В настоящий момент в рамках расследования этого дела задержаны ч
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Малайзийские специалисты во время вскрытия тела Ким Чен Нама, брата главы КНДР Ким Чен Ына, не смогли обнаружить следов уколов, признаков сердечного приступа и...
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