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Застреливший раненого палестинца израильтянин получил 1,5 года тюрьмы

21.02.2017 14:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Военный суд Израиля приговорил сержанта Элора Азарию, застрелившего безоружного палестинца, к 18 месяцам тюрьмы. Об этом сообщает Associated Press.


Элор Азария. Фото: Reuters

Сторона обвинения требовала приговорить солдата к лишению свободы на срок от трех до пяти лет. Защита Азарии настаивала на его освобождении.

В январе суд постановил, что Азария виновен в непредумышленном убийстве.

Инцидент произошел в марте 2016 года. Палестинский солдат напал на Азарию с ножом. После того как нападавший был ранен и обездвижен, израильский военнослужащий выстрелил ему в голову. В этот момент его заснял на видео палестинский правозащитник.

Эта история вызвала в Израиле широкий резонанс, разделив страну на два лагеря: военные осудили поступок Азарии, но многие встали на защиту солдата. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал за помилование военнослужащего.

 
 
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Сторона обвинения требовала приговорить солдата к лишению свободы на срок от трех до пяти лет. Защита Азарии настаивала на его освобождении.

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