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Застреливший раненого палестинца израильтянин получил 1,5 года тюрьмы
21.02.2017 14:28 — Новости Мира | Tut.by
Военный суд Израиля приговорил сержанта Элора Азарию, застрелившего безоружного палестинца, к 18 месяцам тюрьмы. Об этом сообщает
Сторона обвинения требовала приговорить солдата к лишению свободы на срок от трех до пяти лет. Защита Азарии настаивала на его освобождении.
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Сторона обвинения требовала приговорить солдата к лишению свободы на срок от трех до пяти лет. Защита Азарии настаивала на его освобождении.
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