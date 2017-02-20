Военный суд Израиля приговорил сержанта Элора Азарию, застрелившего безоружного палестинца, к 18 месяцам тюрьмы. Об этом сообщает Associated Press .



Элор Азария. Фото: Reuters

Сторона обвинения требовала приговорить солдата к лишению свободы на срок от трех до пяти лет. Защита Азарии настаивала на его освобождении.



В январе суд постановил, что Азария виновен в непредумышленном убийстве.



Инцидент произошел в марте 2016 года . Палестинский солдат напал на Азарию с ножом. После того как нападавший был ранен и обездвижен, израильский военнослужащий выстрелил ему в голову. В этот момент его заснял на видео палестинский правозащитник.



Эта история вызвала в Израиле широкий резонанс, разделив страну на два лагеря: военные осудили поступок Азарии, но многие встали на защиту солдата. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал за помилование военнослужащего.