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От КНДР и США до Азербайджана: как родственники идут во власть
21.02.2017 17:15 — Новости Мира | Tut.by
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Сам Алиев объяснил свое решение успехами и важной ролью супруги в жизни страны. «Мехрибан Алиева долгие годы играет важную роль в общественно-политической, культурной, международной деятельности. Она в целом осуществляет многостороннюю и успешную деятельность», — сказал Алиев во вторник на заседании Совета безопасности, представляя свою жену.
В сентябре прошлого года в конституцию Азербайджана были внесены изменения, предусматривающие введение должности первого вице-президента и вице-президентов.
Законы большинства современных государств прямо или косвенно запрещают представителям власти назначать своих супругов и близких родственников на государственные должности.
Однако в ряде стран, где в обществе характерны сильные династийные традиции и клановость, власти находят способы обойти эти запреты.
Ярким примером того, как первые лица государства обходят законодательные запреты и назначают своих родственников на государственные должности, являются постсоветские страны Центральной Азии.
Таджикистан
В январе 2016 года дочь президента Эмомали Рахмона, Озода, была
Старший сын президента Рахмона Рустам Эмомали возглавлял антикоррупционное ведомство Таджикистана, будучи самым молодым генералом на пространстве СНГ.
В январе 2017 года Эмомали Рахмон подобрал сыну новую должность: теперь 29-летний Рустам
Казахстан
В Казахстане на государственной службе находятся внуки Нурсултана Назарбаева: 31-летний Нурали Алиев работал заместителем градоначальника Астаны, а 26-летний Айсултан Назарбаев служит в министерстве обороны Казахстана и не скрывает своих амбиций. «Моя главная должность — я внук президента», — заявлял он казахстанским СМИ.
Зять Назарбаева Рахат Алиев за время брака со старшей дочерью президента Даригой быстро продвигался по карьерной лестнице, был первым заместителем главы КНБ и первым заместителем министра иностранных дел. Однако он попал в опалу, покинул страну, был заочно осужден, арестован в Австрии и в итоге
Дочь Назарбаева Дарига
Кыргызстан и Узбекистан
Для Кыргызстана система непотизма была характерна в прежние времена, до свержения президента Курманбека Бакиева.
В 2005 году двое детей первого президента страны Аскара Акаева получили места в парламенте.
Сменивший Аскара Акаева
Эксперты говорят, что Узбекистаном управляет одна большая семья, практически все ключевые посты занимают родственники тех или иных должностных лиц. Клановой системой многие годы руководил Ислам Каримов, о
Дочь президента Гульнара Каримова в 2010—2011 годах занимала пост чрезвычайного и полномочного посла Узбекистана в Испании, однако позже оказалась в центре коррупционного скандала, связанного с отмыванием денег.
Северная Корея
Непотизм характерен и для других азиатских стран. В КНДР правящей династией является династия Кимов. Близкие родственники главы КНДР часто занимают ключевые посты в правительстве и других государственных органах. В то же время для Северной Кореи характерны громкие отставки и увольнения.
Так, в 2013 году дядя лидера КНДР Ким Чен Ына, Чан Сон Тхэк, женатый на младшей сестре Ким Чен Ира, был уволен поста вице-председателя Национальной военной комиссии КНДР, а позже
Скандалы, связанные с предоставлением определенных преференций родственникам глав государств, случаются и в западных странах.
Так, волну критики в США вызвало решение президента страны Дональда Трампа назначить на пост одного из старших советников в Белом доме своего зятя Джареда Кушнера.
Министерство юстиции США пришло к выводу, что решение Трампа назначить своим советником своего зятя не противоречит американскому законодательству, в частности, закону о борьбе с семейственностью.
Федеральный закон против кумовства запрещает президенту США назначать родственников на посты в правительственных учреждениях, однако, как настаивали в команде Трампа, этот закон не относится к работе в Белом доме.
Экс-министр финансов Греции Йоргос Папаконстантину в 2012 году столкнулся с обвинениями в непотизме, его заподозрили в укрывательстве зарубежных счетов своих родственников.
СМИ сообщали, что имена трех родственников экс-министра внезапно исчезли из списка греков, хранящих свои средства в банках Швейцарии.
В 2015 году суд признал экс-министра виновным в том, что он удалил имена троих родственников из так называемого «списка Лагард». Папаконстантину был приговорен к одному году тюрьмы с отсрочкой приговора на три года.
В начале февраля кандидату в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийону пришлось
Фийона обвинили в том, что он в свою бытность депутатом оформил жену на должность помощника, и она получала из бюджета зарплату за работу, которую якобы не делала: Пенелоп в своей должности зарабатывала 3677 евро в месяц.
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Ярким примером того, как первые лица государства обходят законодательные запреты и назначают своих родственников на государственные должности, являются...
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