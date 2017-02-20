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Неизвестные ограбили гуманитарный конвой Красного Креста в Сирии
21.02.2017 20:58 — Новости Мира | Tut.by
В Сирии было совершено нападение на гуманитарный конвой, который вез помощь в город Хомс. Неизвестные забрали часть груза, предназначавшегося для мирных жителей, сообщает «
По словам Тобиас, конвой направлялся в квартал Аль-Ваер города Хомса. Он должен был прибыть еще 19 февраля, однако из-за проблем, связанных с обеспечением безопасности, отправка задержалась. 20 февраля конвой из 35 грузовиков выехал в Аль-Ваер. Конвой вез продовольствие, медикаменты и зимнюю одежду для 50 тыс. человек. Однако из-за возобновления боевых действий конвою вновь не удалось достичь места назначения. На обратной дороге конвой остановила группа неизвестных, которые забрали часть груза.
Тобиас отметила, что такие случаи неприемлемы и все стороны конфликта должны уважать работников гуманитарных миссий. «Мы сейчас проводим оценку ситуации вместе с различными сторонами и направим конвой сразу же, как только позволят условия с безопасностью», — заявила она.
19 сентября 2016 года гуманитарный конвой Красного Креста
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Конвой вез продовольствие, медикаменты и зимнюю одежду для 50 тыс. человек.
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