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Белый дом: США постараются найти общий язык с Россией в вопросах борьбы с терроризмом и экономики

21.02.2017 23:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп постарается найти общий язык с Россией в деле борьбы с терроризмом и экономических вопросах. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на регулярном брифинге для журналистов.


Шон Спайсер. Фото: Reuters

«Он (Трамп) понимает, что, если сможет найти общий язык в деле ликвидации ИГ, борьбы с терроризмом, растущей экономики, где мы можем найти сферы (общих) экономических интересов, мы будем это делать, и именно там мы будем продолжать работать с Россией,» — отметил он.

По словам Спайсера, Трамп «дал совершенно ясно понять, что, если он сможет заключить сделку с Россией, что последние несколько администраций пытались совершить, он сделает это, а если не сможет, то не будет». «Он будет стараться, и я думаю, что его успех как бизнесмена и переговорщика следует рассматривать в качестве положительного знака того, что он в состоянии сделать это, — отметил пресс-секретарь. — Если мы сможем, мы заключим сделку».

Трамп, указал он, «сделает все возможное» для этого. «Если это в интересах США, то он заключит сделку», — подчеркнул пресс-секретарь.

На прошлой неделе во время пресс-конференции в Белом доме глава американской администрации заявил, что, «если США и Россия на самом деле поладят», если между ними «установятся хорошие отношения», это будет «хорошо, а не плохо».

 
 
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Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подчеркнул, что Вашингтон намерен продолжать работать с Москвой.

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