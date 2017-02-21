Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 февраля подписал указ, опираясь на обновленную Конституцию страны. В стране вводится новая должность первого вице-президента. На этот пост во вторник была назначена супруга главы государства Мехрибан Алиева. TUT.BY собрал интересные факты из жизни первой леди Азербайджана.





Девочка из хорошей семьи

Мехрибан Алиева, в девичестве Пашаева, родилась 26 августа 1964 года. Семейство Пашаевых называют одним из самых влиятельных кланов Азербайджана. Его представители занимают высокие посты в правительстве и академическом сообществе. Например, Ариф Пашаев, отец первой леди Азербайджана, является ректором Национальной академии авиации. Ее дядя Хафиз Пашаев — заместитель министра иностранных дел Азербайджана и директор Дипломатической академии, а до этого более 13 лет был первым послом страны в США.

Другие заметные Пашаевы — это сестра первой леди Наргиз Пашаева, которая возглавляет филиал Московского государственного университета в Азербайджане.

Мать Мехрибан, Аида Имангулиева, была арабистом и работала директором Института востоковедения Академии наук страны.



Мехрибан Пашаева с мамой

По данным Wikileaks, семья Пашаевых также занимается бизнесом: в структуре конгломерата Pasha Holding есть банк, страховая компания, турфирма, местная телекомпания Lider TV, автосалоны, а также компания по производству косметики. В сфере интересов холдинга семьи Пашаевых также строительство и недвижимость.

Отличница, врач и кандидат философских наук

Будущая первая леди закончила школу в Баку с золотой медалью. Поступила в Азербайджанский мединститут, а в итоге закончила обучение в московском медуниверситете имени Сеченова — тоже с красным дипломом. Именно во время учебы она обзавелась семьей.



Мехрибан и Ильхам Алиевы. Фото: report.az

До своей общественной деятельности Алиева успела проработать 4 года в Московском научно-исследовательском институте глазных болезней. Она считается специалистом в области офтальмологии, но в 2005-м получила ученую степень кандидата философских наук, защитив диссертацию на сложную тему — «Эвтаназия и проблема гуманности в медицине».





Жена, мать, бабушка

Мехрибан Пашаева вышла замуж за будущего президента Азербайджана Ильхама Алиева в возрасте 19 лет. У четы трое детей: 32-летняя Лейла, 30-летняя Арзу и 20-летний сын Гейдар — и трое внуков: 8-летние сыновья-близнецы Лейлы и 6-летний сын Арзу.

Но на главном месте у первой леди Азербайджана — ее муж. Пара поженилась более 30 лет назад, но даже кадры официальной фотосъемки показывают, что супруги по-прежнему близки.







































Кто из них первая леди?

Мехрибан Алиевой 52 года, но до сих пор журналисты и политики путаются, пытаясь отличить первую леди Азербайджана от ее дочерей. В сентябре 2008 года на встрече семейства Алиевых с женой экс-вице-президента США Дика Чейни один из агентов Секретной службы спросил: «Кто из них мать?». Из неловкого положения вышли при помощи логики, предположив, что мать семейства, вероятнее всего, стоит в центре.



Мехрибан Алиева с дочерьми Лейлой и Арзу. Фото: mehriban-aliyeva.az



А кто из них Мехрибан Алиева? Тут мы уже и сами запутались. Фото: mehriban-aliyeva.az

Романы с президентами

Злые языки утверждают, что внешность Мехрибан Алиевой — не природный дар, а талант пластических хирургов.

Молва также неоднократно приписывала ей романы со многими политиками. Например, с известным дамским угодником, бывшим президентом Франции Николя Саркози — поводом для слухов стало награждение в 2011 году первой леди Азербайджана орденом «Офицер Почетного легиона».



Фото: Reuters

А летом 2010 года в итальянских СМИ появилась информация о романтических встречах Алиевой с президентом Беларуси в Берлине — ее протокольная служба позже высказала свое возмущение публикацией газеты Il Foglio.



Александр Лукашенко с младшим сыном в гостях у четы Алиевых. Фото: пресс-служба президента Азербайджана

Мусульманка

Мехрибан Алиева — мусульманка, она исповедует ислам шиитского направления. В 2015 году она вместе с супругом и своей семьей совершила умру — малый хадж в Мекке, главной святыне исламского мира. В специальном одеянии паломников Алиевы прибыли в мечеть Аль-Харам, после чего совершили таваф вокруг Каабы и намаз в мечети, а после вошли в Каабу.



Алиевы совершают малый хадж в Мекке. Фото: пресс-служба президента Азербайджана

Тем не менее супругу президента Азербайджана продолжают упрекать в неподобающем для мусульманки поведении и стиле одежды.





Орден Алиева

Первая леди Азербайджана имеет ряд наград и званий: она была удостоена почетного звания посла доброй воли ЮНЕСКО и «Золотой медали» этой организации, награждена Большим Командорским Крестом ордена Заслуги Польши, является обладателем международной премии «Золотое сердце» и так далее. В 2005 году по результатам социологического опроса, проведенного в Азербайджане, жена президента была удостоена звания «Женщина года».

Но больше всего обсуждений вызвало награждение Мехрибан Алиевой орденом Гейдара Алиева. Орден «за плодотворную деятельность в общественно-политической и культурной жизни Азербайджана» ей вручал Ильхам Алиев.





Карточный домик

Выдвижение Мехрибан Алиевой на пост первого вице-президента очень напоминает сюжет телесериала «Карточный домик» (в нем обыгрывается ситуация, когда жена американского президента решила баллотироваться на пост вице-президента США. — Прим. TUT.BY).



Мехрибан Алиева на совещании у президента Азербайджана, где было объявлено о ее назначении на пост первого вице-президента страны. Фото: пресс-служба президента Азербайджана

На самом деле первая леди Азербайджана давно и планомерно строила свою политическую карьеру. До своего назначения вице-президентом супруга Алиева возглавляла Фонд Гейдара Алиева и Фонд культуры Азербайджана. В 2005, 2010 и 2015 годах она побеждала на выборах в парламент страны от правящей партии «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»). С 2004 года она является членом Политического совета партии, а с 2013-го — заместителем председателя партии, пост которого занимает сам Ильхам Алиев.

Кроме того, Мехрибан Алиева — опытный спортивный функционер. Она была избрана президентом Федерации гимнастики Азербайджана, членом исполнительного комитета Национального олимпийского комитета Азербайджана, а также председателем национального комитета по проведению в Баку Первых Европейских игр в 2015 году.