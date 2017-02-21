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Автора идеи о сдаче Крыма в аренду России обвиняют в госизмене
22.02.2017 07:13 — Новости Мира | Tut.by
Прокуратура Украины возбудила дело о госизмене против депутата Верховной рады Андрея Артеменко. Тот предложил отдать Крым в аренду России в обмен на вывод российских войск с Донбасса.
Украинские следственные органы возбудили дело против депутата Верховной рады Украины Андрея Артеменко. Его подозревают в государственной измене. Соответствующий правовой
Сговор с российскими властями
Артеменко, находясь за рубежом, вступил в сговор с российскими властями и осуществил акт государственной измены, говорится в документе. Измена заключалась в помощи России «в проведении подрывной деятельности против Украины», в частности, в призыве к передаче Крыма России в долгосрочную аренду, что ведет к легитимации оккупации полуострова.
Подписан документ помощником прокурора Автономной Республики Крым Николаем Иванцом. Прокуратура АРК, как и сам Иванец, работает в Киеве.
План Артеменко
В феврале 2017 года газета The New York Times
Этот план, по информации газеты, был передан советнику президента США по безопасности Майклу Флинну за неделю до его отставки. Судя по всему, ознакомиться с ним тот не успел.
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Прокуратура Украины возбудила дело о госизмене против депутата Верховной рады Андрея Артеменко. Тот предложил отдать Крым в аренду России в обмен на вывод...
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