Прокуратура Украины возбудила дело о госизмене против депутата Верховной рады Андрея Артеменко. Тот предложил отдать Крым в аренду России в обмен на вывод российских войск с Донбасса.



Андрей Артеменко. Скриншот видео 112.ua

Украинские следственные органы возбудили дело против депутата Верховной рады Украины Андрея Артеменко. Его подозревают в государственной измене. Соответствующий правовой документ разместил во вторник, 21 февраля, на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Сговор с российскими властями

Артеменко, находясь за рубежом, вступил в сговор с российскими властями и осуществил акт государственной измены, говорится в документе. Измена заключалась в помощи России «в проведении подрывной деятельности против Украины», в частности, в призыве к передаче Крыма России в долгосрочную аренду, что ведет к легитимации оккупации полуострова.

Подписан документ помощником прокурора Автономной Республики Крым Николаем Иванцом. Прокуратура АРК, как и сам Иванец, работает в Киеве.

План Артеменко

В феврале 2017 года газета The New York Times сообщила о существовании плана урегулирования российско-украинского конфликта за авторством Артеменко. Согласно этому плану Россия должна вывести свои вооруженные формирования с Донбасса в обмен на проведение на Украине референдума относительно возможной передачи Крыма в аренду России на 50 или 100 лет. После окончания срока аренды в Крыму должен быть проведен референдум для окончательного решения вопроса его территориальной принадлежности. В свою очередь контроль над Донбассом должен быть передан Киеву.

Этот план, по информации газеты, был передан советнику президента США по безопасности Майклу Флинну за неделю до его отставки. Судя по всему, ознакомиться с ним тот не успел.