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Суд в Гибралтаре снял арест с яхты миллиардера Мельниченко
22.02.2017 07:57 — Новости Мира | Tut.by
Суд в Гибралтаре снял арест с одной из крупнейших в мире частных парусных яхт. Эпизод исчерпан, подтвердил DW представитель российского владельца судна.
Суд в Гибралтаре принял постановление снять арест с одной из самых больших в мире частных парусных яхт — Sailing Yacht A, построенной для российского миллиардера Андрея Мельниченко. Представитель Мельниченко и директор лондонской компании Eurasia Advisory Алекс Андреев во вторник, 21 февраля, подтвердил эту информацию DW.
«Этот неприятный эпизод закончен. Парусная яхта A будет передана проектной команде владельца и покинет Гибралтар в самое ближайшее время», — сообщил он.
Как, в свою очередь,
Длина Sailing Yacht A — 143 метра, ширина — 25 метров, высота мачт — около 100 метров. Предполагаемая стоимость судна составляет около 400 млн евро. Яхта покинула Киль 5 февраля и на юге Испании должна была пройти ходовые испытания и доработку.
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Суд в Гибралтаре снял арест с одной из крупнейших в мире частных парусных яхт. Эпизод исчерпан, подтвердил DW представитель российского владельца судна.
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