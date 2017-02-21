Суд в Гибралтаре снял арест с одной из крупнейших в мире частных парусных яхт. Эпизод исчерпан, подтвердил DW представитель российского владельца судна.



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Суд в Гибралтаре принял постановление снять арест с одной из самых больших в мире частных парусных яхт — Sailing Yacht A, построенной для российского миллиардера Андрея Мельниченко. Представитель Мельниченко и директор лондонской компании Eurasia Advisory Алекс Андреев во вторник, 21 февраля, подтвердил эту информацию DW.

«Этот неприятный эпизод закончен. Парусная яхта A будет передана проектной команде владельца и покинет Гибралтар в самое ближайшее время», — сообщил он.

Как, в свою очередь, уточняет специализированное издание Yacht Harbour, «планируется, что судно будет передано Мельниченко в конце весны 2017 года».

Об аресте яхты в Гибралтаре СМИ сообщили в воскресенье, 19 февраля. Данный шаг был инициирован немецкой судостроительной компанией Nobiskrug, не получившей вовремя оплату по ряду счетов. Директор Eurasia Advisory Андреев отнес инцидент к числу «технических проблем» и охарактеризовал действия Nobiskrug как «поразительные».

Длина Sailing Yacht A — 143 метра, ширина — 25 метров, высота мачт — около 100 метров. Предполагаемая стоимость судна составляет около 400 млн евро. Яхта покинула Киль 5 февраля и на юге Испании должна была пройти ходовые испытания и доработку.