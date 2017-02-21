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В убийстве брата Ким Чен Ына заподозрили сотрудника посольства КНДР
22.02.2017 08:54 — Новости Мира | Tut.by
Малайзийские полицейские заподозрили в причастности к убийству брата Ким Чен Ына Ким Чен Нама одного из сотрудников посольства КНДР в Куала-Лумпур. Об этом генеральный инспектор полиции Малайзии, занимающийся делом о гибели родственника северокорейского лидера, заявил в ходе пресс-конференции, пишет
Также, по данным правоохранителей, помимо сотрудника дипмиссии в данном производстве появился еще один, новый, подозреваемый.
«Для содействия в расследовании полиция Малайзии вызовет одно физическое лицо. прикрепленное к северокорейскому посольству в Куала-Лумпур, и еще одно физическое лицо, прикрепленное к авиакомпании», — говорится в сообщении агентства.
Как уточняет
Ким Чен Нам был
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Также, по данным правоохранителей, помимо сотрудника дипмиссии в данном производстве появился еще один, новый, подозреваемый.
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