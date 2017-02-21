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В убийстве брата Ким Чен Ына заподозрили сотрудника посольства КНДР

22.02.2017 08:54 — Новости Мира | Tut.by  
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Малайзийские полицейские заподозрили в причастности к убийству брата Ким Чен Ына Ким Чен Нама одного из сотрудников посольства КНДР в Куала-Лумпур. Об этом генеральный инспектор полиции Малайзии, занимающийся делом о гибели родственника северокорейского лидера, заявил в ходе пресс-конференции, пишет Bernama.

Также, по данным правоохранителей, помимо сотрудника дипмиссии в данном производстве появился еще один, новый, подозреваемый.

«Для содействия в расследовании полиция Малайзии вызовет одно физическое лицо. прикрепленное к северокорейскому посольству в Куала-Лумпур, и еще одно физическое лицо, прикрепленное к авиакомпании», — говорится в сообщении агентства.

Как уточняет Sky News, первый подозреваемый является «высокопоставленным чиновником» — «дипломат был вторым секретарем в посольстве», рассказал представитель полиции, а второй — связан с северокорейской авиакомпании Air Koryo. Оба они, по информации малайзийских сотрудников правопорядка, были вызваны на допрос.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Из столицы Малайзии он собирался вылететь в Макао к своей семье. По данным следствия, покушение совершили две женщины, им удалось скрыться с места преступления. Существуют разные версии его убийства: брата корейского лидера могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в ядовитом веществе тампоном.

 
 
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Также, по данным правоохранителей, помимо сотрудника дипмиссии в данном производстве появился еще один, новый, подозреваемый.

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