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Верховный суд России отменил приговор блогеру Дадину и освободил из колонии
22.02.2017 12:26 — Новости Мира | Tut.by
Верховный Суд России постановил отменить приговор Ильдару Дадину и освободить его из колонии. Об этом сообщает «Интерфакс». Напомним, ранее блогер был осужден по статье о неоднократных нарушениях на митингах.
«Дадина освободить из-под стражи, признать за ним право на реабилитацию», — говорится в решении президиума.
Согласно постановлению суда, Дадин должен быть освобожден из колонии.
Ильдар Дадин стал первым и пока единственным россиянином, которого осудили по статье 212.1 Уголовного кодекса России после того, как в нее были внесены поправки летом 2014 года. Она вступает в силу, в случае, если лицо было более двух раз в течение полугода привлечено к административной ответственности за нарушения при проведении массовых мероприятий (20.2 КоАП РФ).
Претензии касались одиночных пикетов в защиту фигурантов «болотного дела», нескольких антиправительственных пикетов, а также акции на улице Мясницкой в декабре 2015-го в Москве, где участники перекрыли движение плакатом «Вчера — Киев, завтра — Москва», выкрикивая лозунги в поддержку «Евромайдана» и против «кремлевской хунты».
Суд вынес ему приговор в декабре 2015 года и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. В марте 2016 года Мосгорсуд смягчил приговор Дадину до двух с половиной лет.
Напомним, в ноябре 2016-го активист
Позднее независимый врач-эпилептолог Василий Генералов, который по просьбе правозащитников осмотрел пожаловавшегося на пытки и издевательства в колонии активиста Ильдара Дадина, сообщил, что
В итоге Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России завершила служебную проверку по информации в СМИ — подтверждений пыток она тоже
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Напомним, ранее блогер был осужден по статье о неоднократных нарушениях на митингах - первый и пока единственный в России.
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