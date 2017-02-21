Верховный Суд России постановил отменить приговор Ильдару Дадину и освободить его из колонии. Об этом сообщает «Интерфакс». Напомним, ранее блогер был осужден по статье о неоднократных нарушениях на митингах.



Фото: Василий Петров, facebook.com/otvtp

«Дадина освободить из-под стражи, признать за ним право на реабилитацию», — говорится в решении президиума.

​Согласно постановлению суда, Дадин должен быть освобожден из колонии.

Ильдар Дадин стал первым и пока единственным россиянином, которого осудили по статье 212.1 Уголовного кодекса России после того, как в нее были внесены поправки летом 2014 года. Она вступает в силу, в случае, если лицо было более двух раз в течение полугода привлечено к административной ответственности за нарушения при проведении массовых мероприятий (20.2 КоАП РФ).

Претензии касались одиночных пикетов в защиту фигурантов «болотного дела», нескольких антиправительственных пикетов, а также акции на улице Мясницкой в декабре 2015-го в Москве, где участники перекрыли движение плакатом «Вчера — Киев, завтра — Москва», выкрикивая лозунги в поддержку «Евромайдана» и против «кремлевской хунты».

Суд вынес ему приговор в декабре 2015 года и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. В марте 2016 года Мосгорсуд смягчил приговор Дадину до двух с половиной лет.

Напомним, в ноябре 2016-го активист обвинил сотрудников Сегежской исправительной колонии в пытках и угрозах убийством . Отстаивал ли Дадин права человека или «нарушал режим содержания и раздражал сотрудников колонии», разбирались власти и правозащитники.

Позднее независимый врач-эпилептолог Василий Генералов, который по просьбе правозащитников осмотрел пожаловавшегося на пытки и издевательства в колонии активиста Ильдара Дадина, сообщил, что не увидел на его теле следов травм .

В итоге Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России завершила служебную проверку по информации в СМИ — подтверждений пыток она тоже не нашла .