Экс-президент Украины Виктор Янукович, который после протестов в стране с ноября 2013 по февраль 2014 года бежал в Россию, дал большое интервью российским и украинским журналистам в связи с третьей годовщиной Евромайдана. Он также направил обращение в адрес руководителей государств — участников подготовки и подписания соглашения об урегулировании политического кризиса в Украине 21 февраля 2014 года: президенту и канцлеру Германии Франк-Вальтеру Штайнмайеру и Ангеле Меркель, президенту Франции Франсуа Олланду, президенту Польши Анджею Дуде, а также генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду, президенту ПАСЕ Педро Аграмунту, председателю Европейского парламента Антонио Таяни и президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, сообщает ТАСС .



Виктор Янукович. Фото: Reuters

О виновных в преступлениях на Майдане

Янукович не сомневается, что одним из организаторов тех событий был нынешний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

— Он был организатором всех незаконных действий и всех убийств, которые происходили на «майдане», — сказал экс-президент, напомнив, как Луценко открыто говорил, что у «майдана» есть оружие и оно будет применено. — Ведь речь идет об убийствах невинных людей, которых расстреливали из зданий, находившихся под контролем «майдана». — Ведь не расстреляли никого из «Правого сектора, стреляли в простых людей, которые только недавно приехали на «майдан». Они как раз были в том секторе, который хорошо простреливался из этих зданий. Там находились снайперы. Тому есть много доказательств и конкретных людей, которые готовы эти показания дать, — рассказал Янукович.

Янукович считает, что для расследования событий трехлетней давности на Майдане в Киеве необходимо провести международное расследование и создать независимую международную комиссию для этого. По его мнению, существующая власть в Украине за три года не смогла «провести профессиональное и объективное расследование событий на «майдане», а напротив «уничтожала улики и фабриковала дела против правоохранителей, которые выполняли свои обязанности по охране правопорядка на «майдане»

Он также призвал отменить амнистию за преступления на «майдане». Янукович напомнил, что 21 февраля 2014 года Верховная рада Украины приняла закон «О недопущении преследования и наказания лиц, принимавших участие в событиях, которые имели место во время проведения мирных собраний…», который запрещает проводить расследования против участников массовых акций протеста в период с 21 ноября 2013 года по 28 февраля 2014 года.



Киев, декабрь 2013 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Янукович напомнил, что 21 февраля 2014 года в Киеве между ним и представителями украинской оппозиции (Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок), с участием представителей Европейского союза (федерального министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, главы МИД Польши Радослава Сикорского, главы департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье) было разработано и подписано соглашение об урегулировании политического кризиса в Украине.

Это соглашение предусматривало отвод правоохранителей и протестующих от линии противостояния, воздержание от применения силы, сдачу незаконного оружия и освобождение захваченных протестующими административных и общественных зданий. Соглашение предусматривало также внесение изменений в конституцию и проведение досрочных президентских выборов. Кроме того, отдельным пунктом соглашения предусматривалась необходимость расследования актов насилия под общим мониторингом власти, оппозиции и Совета Европы.

Янукович отметил, что пошел на предложение оппозиции, и после подписания соглашения власть начала отводить правоохранительные силы в места их постоянной дислокации. В это время лидеры оппозиции и протестующие вечером 21 февраля выступили с призывом не выполнять соглашение и пойти штурмом на здания центральных органов власти. Он снова упомянул попытки покушения на него и его команду 21−22 февраля.

— Я убежден, что если бы все участники соглашения в точности исполнили свои обязательства, политический кризис в Украине был бы разрешен мирным путем без военных действий и кровопролития, смертей невинных мирных жителей, женщин, детей, — сказал экс-президент.

При этом часть вины за случившееся, по мнению Януковича, лежит на ЕС: «стороны, засвидетельствовавшие соглашение, не сделали ничего, чтобы заставить нарушившую сторону (лидеров оппозиции) его выполнить».

«Я не просил Россию вводить войска в Украину»

Янукович заявил, что не обращался к России с просьбой ввести войска в Украину и письмо президенту Путину не писал.

— Это не письмо, а заявление, во-первых. Во-вторых, есть законы, — добавил экс-президент. — Я не изменял своему народу, я пытался свой народ защитить, и сделать это в рамках своих полномочий.

По его словам, главной его целью было «остановить банды незаконных вооруженных формирований, которые не подчинялись никому, начали уничтожать людей в Донбассе». Янукович утверждает, что искал способы защитить людей.

В начале этого года генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о получении неопровержимых документальных доказательств госизмены экс-президента Виктора Януковича и опубликовал документ от ООН, где тот просит ввести российские войска в Украину. 4 марта 2014 года постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил , что президент России Владимир Путин получил от Януковича письмо с просьбой использовать российские вооруженные силы для защиты населения Украины. Сам Янукович также подтверждал наличие такой просьбы.

Референдум о статусе Донбасса и досрочные выборы в Украине

Янукович предлагает для мирного урегулирования конфликта на Донбассе провести референдум о статусе региона. Он также считает возможным «подключить к переговорам в рамках „нормандского формата“ представителей протестующей стороны, представляющей народ Донбасса».

Экс-президент уверен, что большинство жителей Украины поддержат любые мирные инициативы.

— Если же власти нужен этот регион, то необходимо начать с ним переговоры. Без участия стороны конфликта, без участия в переговорах представителей Донбасса решить проблему будет очень трудно, — отметил он.

Он снова подтвердил, что выступает за сохранение территориальной целостности Украины.

Украину тем временем, по мнению Януковича, ждут досрочные парламентские и президентские выборы.

— Ситуация сейчас в Украине патовая. Народ не верит политикам. Рейтинги всех политических партий и всех политиков находятся на очень низком уровне. Если нынешняя власть сейчас не решит вопрос мирного урегулирования на Донбассе, то неизбежны досрочные парламентские и президентские выборы, — уверен Виктор Янукович.



Виктор Янукович. Фото: Reuters

Про возвращение домой

Янукович мечтает вернуться на родину, чтобы содействовать восстановлению страны.

— Я живу в Ростове-на-Дону, арендую там небольшой дом, общаюсь со своими близкими и, конечно, со своими соратниками. Они тоже находятся в сложном положении и тоже мечтают, как и я, что-то доброе сделать для Украины, украинского народа. И, конечно, мы все мечтаем вернуться на родину для того, чтобы принять участие в восстановлении нормальной жизни, чтобы наши дети жили в процветающей стране, — сказал Янукович. Он рассказал, что по материнской линии у него все родственники живут в России, он поддерживает с ними отношения.

Экс-президент считает, что должен политическими методами добиваться прекращения войны на Донбассе. По его словам, он ведет активный сбор информации, в том числе по событиям 2013−2014 годов. По мнению Януковича, у Украины и России и сейчас есть огромные перспективы для восстановления нормальных взаимоотношений, потому что страны «объединяет очень давняя история».

Про уголовное дело

На экс-президента в Украине заведено уголовное дело. В Генпрокуратуре считают, что решение о разгоне Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013 года принял лично Виктор Янукович. Экс-президент заявил, что готов защищать себя в суде.

— Я готов на все вопросы ответить следователю, поскольку открыто уголовное дело, и его пытаются сейчас сфальсифицировать. Я готов дать все показания, если мне предоставят такую возможность. Сейчас я ее лишен.

Он заявил, что готов давать показания, но только на территории России.

— Известно, где я живу. Но предложение приехать мне в Киев, что означает? Это игра со мной. Есть другие способы, пожалуйста. Пусть приедут следователи в Россию. Как я могу приехать в Украину. Чтобы порадовать их? Я им не доставил удовольствия меня убить в тот период времени, а сейчас это просто фарс, — считает Янукович.

В Украине идет суд по делу о расстреле людей на Майдане в феврале 2014 года, когда жертвами стали более 100 человек. Обвиняемыми по делу проходят пять бывших бойцов спецподразделения «Беркут», которые участвовали в разгоне протестующих. По делу допросили и Януковича. Он давал показания для Киевского суда в прямом эфире из России. Также допрошены действующий президент Петр Порошенко, а также экс-премьер-министр Арсений Яценюк, глава МВД Арсен Аваков, секретарь СНБО Александр Турчинов.

И про Трампа

Янукович также попросил президента США Дональда Трампа дать юридическую и политическую оценку действиям американских чиновников во время событий «евромайдана».

— Сегодня мы знаем, что это щедро финансировалось, оплачивалось различными международными фондами", — отметил Янукович, пояснив, что все происходило «при большой поддержке западных стран и США».

— Главная причина трагических событий — желание любой ценой захватить власть в Украине. Люди, которые совершили государственный переворот, применили для этого все способы, известные уже по прежним проектам цветных революций и арабской весны. Но это был уже украинский проект".

По словам Януковича, США продолжили поддерживать украинских радикалов, совершивших госпереворот, и в период разворачивающихся событий на Донбассе. Он напомнил, что указ на тот момент и. о. президента Александра Турчинова о силовой операции на Донбассе «открыл начало гражданской войне». И занимавший тогда должность посла США в Украине Джеффри Пайетт поддержал действия властей, которые применили против мирного населения востока Украины тяжелую технику, авиацию, на Донбасс были направлены незаконные вооруженные формирования, т. н. добровольческие батальоны националистов, которые открыто издевались над местным населением и мародерствовали.

Виктор Янукович покинул Украину в начале 2014 года, когда граждане страны вышли на акции протеста в центре Киева из-за приостановки подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Акции растянулись на несколько месяцев, а в феврале 2014 года ситуация обострилась и произошли столкновения митингующих и правоохранителей. С 30 ноября 2013 года по 14 апреля 2014-го в ходе акций протеста в Киеве и регионах погибли 106 человек, более тысячи человек обратились за медицинской помощью. МВД страны возбудило уголовное дело, а Янукович и другие высшие должностные лица были объявлены в розыск. В Генпрокуратуре считают, что решение о разгоне Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013 года принял лично Виктор Янукович. Сам экс-президент не раз заявлял, что к разгону и смертям митингующих причастны некоторые представители нынешней власти в стране. В интервью для фильма «Украина в огне» Оливеру Стоуну Янукович заявил , что события на Майдане были спланированы и управлялись американцами.