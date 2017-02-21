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Похищенные ворота концлагеря Дахау вернули в Германию
22.02.2017 20:52 — Новости Мира | Tut.by
Историческая дверь из бывшего концентрационного лагеря Дахау в Баварии, похищенная в 2014 году, возвращена в Германию. В церемонии передачи кованной металлической двери с циничной надписью «Труд освобождает», прошедшей в среду, 22 февраля, приняли участие члены Международного комитета бывших узников Дахау, а также министр культуры Баварии Людвиг Шпэнле).
До сих пор остается неизвестным, кто похитил часть ворот бывшего концлагеря в ночь на 2 ноября 2014 года. В начале декабря 2016 года дверь была
Оригинальная черная кованая дверь будет установлена не на своем изначальном месте, а в экспозиции мемориала. Выполненная на ней надпись «Труд освобождает» («Arbeit macht frei») является реконструкцией 1965 года, когда на территории концлагеря был создан мемориал.
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В Германию возвращена украденная более двух лет назад историческая дверь из концлагеря Дахау. Теперь она будет установлена не на своем изначальном месте, а в...
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