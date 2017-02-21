﻿ Похищенные ворота концлагеря Дахау вернули в Германию. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Похищенные ворота концлагеря Дахау вернули в Германию

22.02.2017 20:52 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Историческая дверь из бывшего концентрационного лагеря Дахау в Баварии, похищенная в 2014 году, возвращена в Германию. В церемонии передачи кованной металлической двери с циничной надписью «Труд освобождает», прошедшей в среду, 22 февраля, приняли участие члены Международного комитета бывших узников Дахау, а также министр культуры Баварии Людвиг Шпэнле).


До сих пор остается неизвестным, кто похитил часть ворот бывшего концлагеря в ночь на 2 ноября 2014 года. В начале декабря 2016 года дверь была найдена в норвежском городе Берген и перевезена в Баварию с соблюдением норм транспортировки исторических ценностей.

Оригинальная черная кованая дверь будет установлена не на своем изначальном месте, а в экспозиции мемориала. Выполненная на ней надпись «Труд освобождает» («Arbeit macht frei») является реконструкцией 1965 года, когда на территории концлагеря был создан мемориал.

 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Германию возвращена украденная более двух лет назад историческая дверь из концлагеря Дахау. Теперь она будет установлена не на своем изначальном месте, а в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Скотланд-Ярд впервые возглавила женщина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика