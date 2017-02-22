Поездки нового президента США Дональда Трампа, который вступил в должность 20 января, уже обошлись американскому бюджету в 11,3 млн долларов. При этом, по информации местных СМИ, это почти столько же, сколько прежний глава государства Барак Обама расходовал на аналогичные нужды в течение года, пишет The Independent .

Как стало известно изданию, в 11,3 млн долларов обошлись три визита президента Трампа в свой клуб «Мар-а-Лаго» в штате Флорида, который он называет «зимним Белым домом». Еще больше средств было потрачено на услуги сотрудников секретной службы для охраны сыновей главы государства Дональда-младшего и Эрика во время бизнес-поездок.

Издание обращает внимание, что ранее Трамп неоднократно критиковал своего предшественника Обаму за то, что тот тратит слишком много средств налогоплательщиков на личные цели. Однако теперь уже сам Трамп не стесняется расходовать миллионы долларов на поездки своей семьи, отмечают журналисты.

«Уникальность президента Трампа в том, что он знает, сколько стоит самолет. Спуск к Мар-а-Лаго не бесплатный», — пишет издание. Данные из отчета после президентской поездки показывают, что три визита главы государства в Мар-а-Лаго облегчили казну США примерно более чем на 10 млн долларов.

Ранее сообщалось, что транспортные расходы Барака Обамы за все восемь лет пребывания в должности главы государства составили около 97 млн долларов. Если Трамп продолжит тратить деньги на транспортные расходы в таком же темпе, то побьет «рекорд» Обамы менее чем за год.