Канада усиливает контроль на границе с США в своей провинции Квебек из-за увеличивающегося числа случаев нелегального перехода границы мигрантами. Они бегут из США, где с приходом Трампа были ужесточены правила по депортации нелегалов. Фоторепортаж с американо-канадской границы — в фоторепортаже Reuters.



Офицеры канадской пограничной службы CBSA и федеральной полиции RCMP помогают ребенку. Его семья из Судана. Они решили покинуть США, опасаясь обещания Дональда Трампа депортировать всех нелегальных мигрантов. 17 февраля 2017 года. Фото: Reuters



В те времена, когда в США еще было рабство, беглые невольники пробирались в Канаду лесными тропами и через болота. Сейчас нелегальные мигранты добираются до американо-канадской границы на такси. 17 февраля 2017 года. Фото: Reuters



Пока патруль проверял документы супруга в такси, женщина с ребенком выскочила из машины и бросилась к границе. 17 февраля 2017 года. Фото: Reuters



Этот молодой человек назвался Абдуллой. Он утверждает, что был студентом в Йемене, и бежал от войны. А сейчас опасается депортации на родину из США, и поэтому вынужден бежать в Канаду. 17 февраля 2017 года. Фото: Reuters



Вот этот мужчина тоже из Йемена. Он перешел границу в канадской провинции Квебек и попросил убежища. 17 февраля 2017 года. Фото: Reuters



Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что его страна готова давать убежище мигрантам независимо от страны, где они родились, и от их религиозной принадлежности. Однако меры безопасности никто не отменял — беглецов тщательно досматривают. Фото: Reuters



Эта семья из Судана. Ужесточение в США правил депортации мигрантов коснется не только тех, кто был был осужден за совершение преступлений или которые представляют угрозу для безопасности в стране, а также на тех, кто недавно попал на территорию США. При этом с незадокументированными иммигрантами, которые нарушили правила дорожного движения или совершили кражу в магазине, власти будут обращаться так же как и с теми, кто совершил более серьезные преступления. Фото: Reuters



Уроженец Мавритании нелегально попал в США. Теперь он вновь бежит — уже в Канаду. 14 февраля 2017 года. Фото: Reuters



Этот мужчина родом из Судана. Он прошел по снежной целине около километра, прежде чем его перехватил канадский патруль. 14 февраля 2017 года. Фото: Reuters



Не все нелегалы, пересекающие американо-канадскую границу, готовы соблюдать правила и законы. Этот дважды беженец, один раз из Судана, второй раз — из США, попытался скрыться от канадского патруля и был задержан. 14 февраля 2017 года. Фото: Reuters



Семья из Йемена преодолевает сугробы на границе США и Канады. 14 февраля 2017 года. Фото: Reuters



Чемодан и пара сумок одной из семей нелегальных мигрантов на границе США и Канады. 14 февраля 2017 года. Фото: Reuters



Из США бегут целыми семьями. Мигранты боятся того, что их вышлют из США на родину. Например, в Судан, откуда родом эта семья. 14 февраля 2017 года. Фото: Reuters



Арест в Канаде? Да пожалуйста! Это в любом случае лучше депортации в Йемен где прямо сейчас идет война. 14 февраля 2017 года. Фото: Reuters



Согласно официальной статистике, только в провинции Квебек и только в январе границу перешли 452 человека. Раньше беглецов было немного — патрули вылавливали около 10 человек за месяц. В основном это были преступники, которые пытались скрыться от американского правосудия. Фото: Reuters



Сотрудники федеральной полиции RCMP, а точнее — Королевской канадской конной полиции на границе Канады и США. Эти ребята универсалы — они выполняют функции не только полицейских, но и ГАИ, следователей, и как оказалось — пограничников. Фото: Reuters