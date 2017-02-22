"Пора валить". После прихода Трампа к власти нелегалы бегут из США в Канаду
Размер текста:
A
A
A
Канада усиливает контроль на границе с США в своей провинции Квебек из-за увеличивающегося числа случаев нелегального перехода границы мигрантами. Они бегут из США, где с приходом Трампа были по депортации нелегалов. Фоторепортаж с американо-канадской границы — в фоторепортаже Reuters. ужесточены правила Офицеры канадской пограничной службы CBSA и федеральной полиции RCMP помогают ребенку. Его семья из Судана. Они решили покинуть США, опасаясь обещания Дональда Трампа депортировать всех нелегальных мигрантов. 17 февраля 2017 года. Фото: Reuters В те времена, когда в США еще было рабство, беглые невольники пробирались в Канаду лесными тропами и через болота. Сейчас нелегальные мигранты добираются до американо-канадской границы на такси. 17 февраля 2017 года. Фото: Reuters Пока патруль проверял документы супруга в такси, женщина с ребенком выскочила из машины и бросилась к границе. 17 февраля 2017 года. Фото: Reuters Этот молодой человек назвался Абдуллой. Он утверждает, что был студентом в Йемене, и бежал от войны. А сейчас опасается депортации на родину из США, и поэтому вынужден бежать в Канаду. 17 февраля 2017 года. Фото: Reuters Вот этот мужчина тоже из Йемена. Он перешел границу в канадской провинции Квебек и попросил убежища. 17 февраля 2017 года. Фото: Reuters Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что его страна готова давать убежище мигрантам независимо от страны, где они родились, и от их религиозной принадлежности. Однако меры безопасности никто не отменял — беглецов тщательно досматривают. Фото: Reuters Эта семья из Судана. Ужесточение в США правил депортации мигрантов коснется не только тех, кто был был осужден за совершение преступлений или которые представляют угрозу для безопасности в стране, а также на тех, кто недавно попал на территорию США. При этом с незадокументированными иммигрантами, которые нарушили правила дорожного движения или совершили кражу в магазине, власти будут обращаться так же как и с теми, кто совершил более серьезные преступления. Фото: Reuters Уроженец Мавритании нелегально попал в США. Теперь он вновь бежит — уже в Канаду. 14 февраля 2017 года. Фото: Reuters Этот мужчина родом из Судана. Он прошел по снежной целине около километра, прежде чем его перехватил канадский патруль. 14 февраля 2017 года. Фото: Reuters Не все нелегалы, пересекающие американо-канадскую границу, готовы соблюдать правила и законы. Этот дважды беженец, один раз из Судана, второй раз — из США, попытался скрыться от канадского патруля и был задержан. 14 февраля 2017 года. Фото: Reuters Семья из Йемена преодолевает сугробы на границе США и Канады. 14 февраля 2017 года. Фото: Reuters Чемодан и пара сумок одной из семей нелегальных мигрантов на границе США и Канады. 14 февраля 2017 года. Фото: Reuters Из США бегут целыми семьями. Мигранты боятся того, что их вышлют из США на родину. Например, в Судан, откуда родом эта семья. 14 февраля 2017 года. Фото: Reuters Арест в Канаде? Да пожалуйста! Это в любом случае лучше депортации в Йемен где прямо сейчас идет война. 14 февраля 2017 года. Фото: Reuters Согласно официальной статистике, только в провинции Квебек и только в январе границу перешли 452 человека. Раньше беглецов было немного — патрули вылавливали около 10 человек за месяц. В основном это были преступники, которые пытались скрыться от американского правосудия. Фото: Reuters
Сотрудники федеральной полиции RCMP, а точнее — Королевской канадской конной полиции на границе Канады и США. Эти ребята универсалы — они выполняют функции не только полицейских, но и ГАИ, следователей, и как оказалось — пограничников. Фото: Reuters
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канада усиливает контроль на границе с США в своей провинции Квебек из-за увеличивающегося числа случаев нелегального перехода границы мигрантами. Они бегут из...
"Вместе с больничным отдала заявление на увольнение". Чем рискует работодатель, нанимая пенсионера
08:13,
Tut.by
Только 16% белорусских мужчин доживают до пенсии
09:30,
Sputnik Беларусь
Брестская чулочка запаковала мужские носки в консервные банки
10:44,
Tut.by
Порошенко предупредил Беларусь о возможных "сюрпризах" со стороны России
13:57,
Tut.by
Астролог: что ждет Лукашенко, Путина и две братские страны в 2017 году
17:32,
Sputnik Беларусь
В Минске задержали 36-летнего эксгибициониста
11:44,
Tut.by
Сейчас хорошо продаются только две категории квартир, дорогой ремонт покупателей не интересует
14:33,
Tut.by
Парня, которого искали полтора месяца в Жлобинском районе, нашли мертвым на берегу Березины
15:48,
Tut.by
В атмосфере Земли по неизвестной причине повысился уровень йода-131
10:39,
IT.Tut.by
В Мозыре BMW вылетел в кювет и опрокинулся: пассажир погиб, водитель травмирован
10:44,
Tut.by
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
"Вместе с больничным отдала заявление на увольнение". Чем рискует работодатель, нанимая пенсионера 22.02.2017,
Tut.by
Только 16% белорусских мужчин доживают до пенсии 22.02.2017,
Sputnik Беларусь
Брестская чулочка запаковала мужские носки в консервные банки 22.02.2017,
Tut.by
Порошенко предупредил Беларусь о возможных "сюрпризах" со стороны России 22.02.2017,
Tut.by
Астролог: что ждет Лукашенко, Путина и две братские страны в 2017 году 22.02.2017,
Sputnik Беларусь
В Минске задержали 36-летнего эксгибициониста 22.02.2017,
Tut.by
Сейчас хорошо продаются только две категории квартир, дорогой ремонт покупателей не интересует 22.02.2017,
Tut.by
"Если нет работы, с чего платить?" Как помощник президента встретился в Бресте с иждивенцами
17.02.2017,
Tut.by
"Это просто для нас унижение". Как писавшие президенту жители Ивья ходили на встречу по тунеядству
17.02.2017,
Tut.by
"Это не я тунеядец, это работы нет". Как в Могилеве помощник Лукашенко принимал звонки и людей
17.02.2017,
Tut.by
Ребенок играл в кресле и нашел крупную сумму в долларах. Деньги оказались фальшивыми
17.02.2017,
Tut.by
"Я не понимаю, за что должна платить!" Десятки бобруйчан пришли на прием к Снопкову по тунеядству
17.02.2017,
Tut.by
Шуневич пообещал уволить часть белорусских милиционеров
17.02.2017,
Sputnik Беларусь
Молодая известная балерина покончила с собой в Минске
18.02.2017,
Tut.by
Комментарии