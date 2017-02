Власти США решили убить главу «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» в 2011 году после допроса гражданина Нигерии. Он сознался в намерении совершить теракт в 2009 году под руководством лидера организации, пишет NYT .

Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило отчет, в котором говорится об основании властей США убить лидера «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» Анвара аль-Авлаки в 2011 году. Данные из отчета были опубликованы The New York Times.



Аль-Авлаки был гражданином США и имел закрепленное в Конституции право на судебное расследование. Его убийство вызвало противоречия у правозащитных организаций. По их мнению, уничтожение одного из лидеров террористов было незаконно из-за отсутствия судебного расследования.



NYT пишет, что ФБР проводило допрос молодого человека из Нигерии Умара Фарука Абдула Муталлаба, который в 2009 году пытался взорвать бомбу на борту самолета авиакомпании Northwest Airlines. В допросе Муталлаб признал, что действовал по заданию «Аль-Каиды».



Издание пишет, что во время допроса он рассказал, что «был полон решимости убить невинных людей, считая их неизбежным побочным уроном». Муталлаб сообщил, что он работал под руководством лидера «Аль-Каиды» в Йемене, который был с ним в контакте с ним по этим вопросам.



The New York Times отмечает, что она получила 200-страничный документ после двухлетнего судебного разбирательства. Газета еще в декабре 2011 года подала иск против Минюста США с требованием раскрыть легальные обоснования убийств террористов на примере аль-Авлаки. Этот документ был передан с разрешения федерального судьи Манхэттена Ронни Абрамса.



Аль-Авлаки был убит в 2011 году ударом американского беспилотника в Йемене. В 2014 году власти США заявляли, что они приняли решение для убийства главы террористов, т.к. он «представляет собой постоянную и неотвратимую угрозу насилия и смерти» для граждан страны.