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Бразилия вынуждена импортировать кофе

23.02.2017 10:45 — Новости Мира | Tut.by  
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С февраля по май Бразилия ввезет из Вьетнама 1 млн шестидесятикилограммовых мешков кофе сорта «Робуста», чтобы обеспечить внутренний спрос.


Фото: Reuters

Бразилия, крупнейший производитель кофе в мире, впервые в своей истории вынуждена импортировать кофе, чтобы обеспечить внутренний спрос. Правительство страны разрешило ввезти из Вьетнама с февраля по май 2017 года 1 миллион 60-килограммовых мешков кофе сорта «Робуста». Об этом сообщил в среду, 22 февраля, бразильский интернет-портал Folha de São Paulo. При этом импорт ограничен 250 тысячами мешков в месяц.

Продолжающаяся несколько месяцев засуха в тех районах страны, где выращивают кофе, привела к росту цен на этот продукт на 14,9 процентов за 12 месяцев, отмечают в Бразильском институте географии и статистики. Сильнее других пострадал штат Эспириту-Санту, где в 2016 году было произведено 8 млн мешков кофе сорта «Робуста» — на 30 процентов меньше, чем годом ранее.

В среднем Бразилия производила около 56 млн мешков кофе в год, указывает агентство dpa.

 
 
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С февраля по май Бразилия ввезет из Вьетнама 1 млн шестидесятикилограммовых мешков кофе сорта "Робуста", чтобы обеспечить внутренний спрос.

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