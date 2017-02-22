Союз кинематографистов РФ сообщил о скоропостижной кончине известного актера Игоря Петренко. Ему было 78 лет.

Петренко родился 26 марта 1938 года в Украине, в селе Чемер Черниговской области. В 1961 году окончил курс народного артиста СССР Ивана Марьяненко в Харьковском театральном институте.

С 1961 года по распределению оказался в Запорожском музыкально-драматическом театре имени Щорса, где работал два года. С 1963 по 1964 год играл в Донецком областном русском драматическом театре в Мариуполе. В 1964 году Игорь Владимиров пригласил Алексея Петренко в Ленинградский театр им. Ленсовета.

C 1977 года Петренко выступал на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной, с 1978 года - во МХАТе. В 1982—1986 годах работал с Анатолием Васильевым в спектакле «Серсо». В 1991—1992 Петренко выходил на сцену театра «Школа современной пьесы».

С 1991 года Алексей Васильевич был штатным актером Киностудии им. М. Горького. 26 июля 2010 года он вошел в Патриарший совет РПЦ по культуре.

Снялся в более, чем 80 картинах, среди которых: «Двадцать дней без войны», «ТАСС уполномочен заявить», «Жестокий романс» и многие другие.