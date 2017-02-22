Правительство Японии направило протест в адрес Москвы в связи с планами Минобороны РФ разместить до конца года дивизию на Курильских островах. Об этом в четверг, 23 февраля, заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Сугу. Он указал, что в Токио внимательно следят за действиями России в районе четырех северных островов. «Сейчас мы собираем дополнительную информацию в связи с недавними сообщениями о планах по размещению дивизии», — отметил Суга.



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Представитель японского МИДа заявил в тот же день, что укрепление военного присутствия России на Курильских островах «противоречит позиции Токио, которая заключается в том, что это исконные территории Японии». «Эти действия вызывают сожаление», — подчеркнули в министерстве.

22 февраля министр обороны России Сергей Шойгу выступил с заявлением и, в частности, сообщил об активной работе по усилению обороны Курильских островов. Он подчеркнул, что в 2017 году будет завершено обустройство территории для размещения на островах российской дивизии.